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Belediye'den, büyük beğeni toplayan sokak konseri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Evde Kal'anların canlarının sıkılmaması için sokak konserleri düzenlemeye başladı
 27 Mart 2020 08:32
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Belediye'den, büyük beğeni toplayan sokak konseri

Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alan bilimadamları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'ye 13 Mart'tan bu yana EvdeKal'maları tavsiye ediliyor. 26 Mart 2020 tarihi itibariyle, Türkiye'deki can kaybı 75'e vaka sayısı ilk kez bin de 1.196 artarak 3.629'a yükseldi.

Nevşehir Belediyesi, EvdeKal'an hemşehrilerinin can sıkıntılarını gidermek için sokak konserleri düzenlemeye başladı.

İlk konser dün yapıldı. Konser'de Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" şarkısı seslendirildi ve bu şarkı "Evde kal, evde kal" sözleriyle bitirildi.

Konsere ilişkin görüntüler gece yarısı belediyesinin sosysl medya hesabından duyuruldu.

İşte büyük beğeni toplayan konserden görüntüler:
Memurlar.Net
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