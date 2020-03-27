Belediye'den, büyük beğeni toplayan sokak konseri
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Evde Kal'anların canlarının sıkılmaması için sokak konserleri düzenlemeye başladı
|27 Mart 2020 08:32
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alan bilimadamları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'ye 13 Mart'tan bu yana EvdeKal'maları tavsiye ediliyor. 26 Mart 2020 tarihi itibariyle, Türkiye'deki can kaybı 75'e vaka sayısı ilk kez bin de 1.196 artarak 3.629'a yükseldi.
Nevşehir Belediyesi, EvdeKal'an hemşehrilerinin can sıkıntılarını gidermek için sokak konserleri düzenlemeye başladı.
İlk konser dün yapıldı. Konser'de Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" şarkısı seslendirildi ve bu şarkı "Evde kal, evde kal" sözleriyle bitirildi.
Konsere ilişkin görüntüler gece yarısı belediyesinin sosysl medya hesabından duyuruldu.
İşte büyük beğeni toplayan konserden görüntüler:
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