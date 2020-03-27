1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017'de kardeş şehir Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi
 27 Mart 2020 09:00
Yazdır
Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından gerçekleşen devir işlemlerinde demirbaş listesinde bulunan 12 metrelik toplu ulaşım otobüsünün kayıp olduğu iddia edildi. 13 Mart'ta Şırnak'ın AK Partili Kumçatı belde Belediye Başkanı Nimet Demir, kayıp olduğu iddia edilen 07 ECP 35 resmi plakalı otobüsün ilçede öğrenci servisi olarak kullanıldığını bildirdi. Otobüsün Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Ocak 2017'de kardeş şehir Şırnak'a, oradan da Kumçatı Belediyesi'ne tahsis edildiği tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, yapılan tahsisinin 31 Mart yerel seçimleri sonrasında tahsis şartlarını kaybettiği için geri alınması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teklifte bulundu. Daire Başkan Vekili Nurettin Tonguç imzası ile yapılan otobüsü geri isteme kararını 17 Mart 2020'de Genel Sekreter Cansel Tuncer olur verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 model otobüsü geri isteme kararı AK Partili Şırnak Belediyesi'ne ulaştı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Önce otobüsün kayıp olduğu iddiasını ortaya attılar. Oysaki her türlü kayıt belediyelerde ve İçişleri Bakanlığı'nda var. Biz buna rağmen otobüsün nerede olduğunu belirten yazı ve içindeki çocuklarla birlikte fotoğraflarını gönderdik. Şimdi sen bu otobüsü o çocukların elinden nasıl alırsın ? Böyle bir vicdan var mı? Şırnak 2016'da hendek olaylarından çok büyük sıkıntı çekti. Memleketimizin yüzde 65'i yerle bir oldu. O dönemde Menderes Türel ve ekibi bize yardımcı oldu. Sadece otobüs değil itfaiye aracı gönderdi. O günkü devlet büyüklerimizin aldığı kararlara bugün CHP'li bir belediye başkanı göreve gelince değiştiriyorsa hakikaten çok üzüntü verici bir durum" dedi.

Okula gidiş gelişlerinde tahsis edilen otobüsü kullanan öğrenciler alınan karara tepki gösterdi. Öğrenciler "Kimimiz hukukçu kimimiz doktor, kimimiz öğretmen olmak istiyoruz. Bu otobüs eğitimimiz için çok önemli. Otobüs geri alınırsa 25-30 kilometrelik yolu nasıl gideceğiz? Bu karardan vazgeçilmesini bekliyoruz. Okula gitme hayalimizi elimizden almayın" diye konuştu.

İbrahim Okumamış
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Mart 2020 05:34		 27 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Mart 2020 00:01
Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı ülkelere ortak mücadele çağrısı
26 Mart 2020 23:42		 Sokağa çıkma yasağı uygulayan AB ülkesi var mı? İşte tablo
26 Mart 2020 23:07
Bakan Varank'tan 'evinde kalanlara' hediye
26 Mart 2020 22:58		 İletişim Başkanı Altun'dan G20 açıklaması
26 Mart 2020 22:51
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İran'a ulaştı
26 Mart 2020 22:41		 Can kaybımız 75'e ulaştı, ilk kez bir gündeki vaka sayısı binin üstüne çıktı
26 Mart 2020 22:37
Medipol Üniversitesi: Personelimiz ücretsiz izne zorlanmadı
26 Mart 2020 20:28		 Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat
26 Mart 2020 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - Diyanet, hac işlemlerini erteledi09:11 - Prof. Koçak'tan 13 maddelik öneri: Zoom kullanın09:06 - Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir09:02 - Küçük çocuğuna bakmak durumunda kalacak olan babalar için idari izin düşünülmeli!09:02 - Test sayısı 10 bini aşacak09:00 - İnternette maske ve hijyen ürünler tuzağı09:00 - Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi08:50 - Bu Köye girmek için sağlık raporu şart08:39 - Mesleki Eğitimin Paradoksu: Güçlü toplumsal mutabakat, düşük istihdam08:32 - Belediye'den, büyük beğeni toplayan sokak konseri
08:31 - Koronavirüs için Psikolojik Danışmanlık Hattı açıldı08:15 - DSÖ'den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun08:09 - THY sadece 4 ülkeye uçacak08:04 - Gıda zincirinde sihirli formül ne?08:00 - Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış07:50 - Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası07:40 - Tedaviye 'korona' duvarı07:31 - Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
ABD, vaka sayısında Çin'i geçti
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
Ötelemede hayal kırıklığı, tüketici faiz ödeyecek
Korona ile mücadele eden 26 dev savaşçı
Tık peşindeki gençleri virüs de durduramıyor
İspanya'da sağlık sistemi çöktü, OHAL ilan edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 2
sayenizde 1
25.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
sosyalizm 2
44 yaşındaki banka çalışanının corona virüsten ölmesi 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
yeraltı şehirleri 2
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
dilek tahtalı 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Cerrahpaşa Üniversitesi sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam