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Ne virüs ne de mesafe öğrencileri ile arasına giremedi

Ordu'da bir öğretmen, her akşam öğrencileri ile dijital ortamda buluşarak, onlarla ders tekrarı yapıyor
 30 Mart 2020 19:30
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Ne virüs ne de mesafe öğrencileri ile arasına giremedi

Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri ile internet üzerinden uzaktan eğitimde buluşarak hem EBA TV'de gördükleri dersleri işliyor, hem de onlarla her gün kameradan konuşarak aktiviteler gerçekleştiriyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Ahmet Yakut, öğrencileri ile her akşam saat 19.00'da buluşarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA uzaktan eğitim uygulamasında görülen dersleri hem yeniden tekrarlıyor, hem de onlarla farklı aktiviteler gerçekleştiriyor. Uzaktan eğitime başlandığı tarihten itibaren öğrencilerini ihmal etmeyen duyarlı öğretmen, her akşam anlaştıkları saatte öğrencileri ile buluşunca onlarla moral konuşması da yapmayı ihmal etmiyor. Duyarlı öğretmenin davranışı, velilerden de tam not alıyor.

İlkokul birinci sınıf öğretmeni Ahmet Yakut, çok sevdiği öğrencilerinin başarılı bireyler olması ve derslerinden geri kalmamaları adına böyle bir uygulama yaptığını belirterek, "Onlarla tatil nedeniyle ayrı kalsak da bulduğum yöntemle onlarla hasret gideriyoruz ve EBA TV'deki gördükleri dersleri onlara tekrar anlatarak konuları iyi anlamasını sağlıyorum" dedi.

Her akşam aynı saatte öğrencilerin ile uzaktan buluşuyor

Öğretmen Ahmet Yakut, öğrencileri ile her akşam aynı saatte buluştuğunu, bir saat süren derslerinin verimli geçtiğini belirterek, "Okulların tatil kararı alınmasından sonra 1 hafta öğrencilerimiz tatillerini gerçekleştirdiler. İkinci hafta uzaktan eğitim başlayınca bizler de eğitime paralel olarak günlük EBA'dan verilen eğitimde ki derslerin konularını birebir uzaktan eğitimle çocuklarımıza tekrar ettik. Her akşam 19.00'da öğrencilerimizle buluşuyoruz. Ortalama internet üzerinden video konferans sisteminden derslerimiz bir saat sürüyor. Birçok dersleri görsel olarak öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla kaliteli ve faydalı zaman geçiriyoruz. Velilerimizde bu uygulamadan memnun. Konuşmalarımızda bunu çok belli ediyorlar. Heyecanla birbirlerine bakıyorlar. Etwinning projesi kapsamında bu uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulama gerçekten faydalı. Uzaktan eğitim devam ettikçe bizde bu ders sistemini devam ettireceğiz. Evdeyiz, evde kal diyoruz öğrencilerimize bu durum bitene kadar bulduğumuz ders ortamını devam ettireceğiz" diye konuştu.

Okul Müdürü Nihat Altay da öğretmeni Ahmet Yakut'u kutlayarak geliştirdiği yöntemle öğrencilerine ders tekrarı yaptırdığı için tebrik etti.
İhlas Haber Ajansı
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