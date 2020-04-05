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Bakan Ziya Selçuk: Dünya çapında bir iş yaptık

Bakan Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünya çapında bir iş yaptık. Uzaktan eğitim konusunda, Çin'den sonra Türkiye dışında ulusal düzeyde uzaktan eğitimle bütün topluma eğitim veren başka ülke yok
 05 Nisan 2020 08:46
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Bakan Ziya Selçuk: Dünya çapında bir iş yaptık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sonrasında başlayan uzaktan eğitim süreciyle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

BAŞKA ÜLKE YOK: Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünya çapında bir iş yaptık. Uzaktan eğitim konusunda, Çin'den sonra Türkiye dışında ulusal düzeyde uzaktan eğitimle bütün topluma eğitim veren bir ülke yok. Çin'de uzaktan eğitimi daha büyük kitlelere sunan 'Cloud Classroom' denilen bir sistem var. Onlar, 100 milyondan fazla kişiye anlık uzaktan eğitim veriyor. Altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.

HERKESE AYNI UZAKLIKTA: Şu an okullarımızda okuttuğumuz derslerin her biri EBA'da mevcut. 2023 Eğitim Vizyonu'muzda ortaya koyduğumuz her öğrencinin nitelikli eğitim içeriklerine kolayca erişimi hedefini EBA ile sağlıyoruz. Bu da "fırsat adaleti" diyerek altını özenle çizdiğimiz amaca hizmet ediyor. Şırnak'ın köyündeki çocukla, İzmir'deki çocuğun; Urfa'nın küçük bir ilçesindeki gençle İstanbul'daki gencin aynı eğitim imkanlarına sahip olabildiği; sosyo-ekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabildiği bir imkan bu. Artık şehrin ortasındaki okul da dağın ardındaki okul da bizim için bir adım uzaklıkta.

VELİ KUŞAĞI: Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu, hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız.

EBA'NIN KALİTESİ ARTACAK

Bütün anne babalar, çocuklarımız müsterih olsunlar, her gün EBA'daki kalitenin daha da artacağını görecekler ve her geçen gün farklı uygulamalarla da karşılaşacaklar. Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturulması için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduk. Sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. İnşallah bu durum çok uzamaz ve biz okullarımıza kavuşuruz.

KİTAP OKUYUN FİLM İZLEYİN MÜZİK DİNLEYİN

Çocuklarımız, bu sürecin tamamen devletimizin kontrolünde olduğunu bilsinler ve kendilerini güvende hissetsinler. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, onlara yardımcı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimizden emin olsunlar. Devlet ve millet olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber olduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza tavsiyem; bu süreçte muhakkak kitap okuyun, güzel filmler izleyin, kaliteli müzik dinleyin. Önemli bir tavsiye daha; sosyal medyada kontrollü olun. Unutmayın, güçlü bir kişiliğe sahip olmak istiyorsanız iradenize söz geçirebilmeniz şart.

BURAK ÇELİK
Sabah
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