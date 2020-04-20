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AK Parti'li belediyelere 'Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'

AK PARTİ'li belediyelere gönderilen genelgede: İaşe yardımlarını mümkün olduğunca ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışalım. Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılabilir
 20 Nisan 2020 12:27
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AK Parti'li belediyelere 'Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'

AK Parti'li belediyelere gönderilen ramazan genelgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu iftarlar, iftar çadırı kurulumu ve iftar davetleri gibi organizasyonların gerçekleştirilemeyeceği belirtilerek iaşe yardımlarının mümkün olduğunca ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması istendi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki imzasıyla 780 belediyeye Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi gönderildi.

Yeni tip koronavirüsle ile ulusal mücadelenin başarıyla sürdüğü vurgulanan genelgede, "Dünya devletleri insanları ölüme terk ederken Türkiye Cumhuriyeti, 40'tan fazla ülkeye insani ve tıbbi yardım ulaştırıyor. Başarımızın en büyük sırrı, hiç şüphe yok ki devlet olarak aldığımız tedbirlerdir. Bu noktada belediyelerimizin ramazan ayında yeni tedbirler alması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile mücadelede her anlamda örnek olan AK Belediyelerimiz, ramazan ayında da hizmetlerini aksatmadan sürdürecektir.

Malumunuz olduğu üzere devletimizin aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftarlar, iftar çadırı kurulumu ve iftar davetleri gibi organizasyonlar zaten gerçekleştirilemeyecektir. İaşe yardımlarını mümkün olduğunca ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışalım. Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılabilir.

Ayrıca çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz misafirlikler yerine bizzat belediye başkanlarımız her gün en az on vatandaşımızın evine telefon ile misafir olup yanlarında olduğunu hissettirmelidir. Bu görüşmede vatandaşlarımızın ihtiyaçları sorulmalı, gönülleri alınmalı ve evde kalmaları hatırlatılmalıdır. Sosyal mesafeyi koruyan, minimum teması sağlayan benzer her türlü insani faaliyetin yapılması da temel beklentimizdir. Bu vesileyle ramazan ayının sağlık ve afiyet getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum."
Anadolu Ajansı
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