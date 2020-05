Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği ve baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişikliğe ilişkin, ilk olarak geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleştirilen 2019-2020 adli yıl açılışında mesaj vermişti. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik bazı baroların skandal açıklamalarının ardından avukatlık kanununda yapılacak olan düzenlemeler yeniden gündeme geldi. Yapılacak değişikliklerle Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) seçim sisteminde köklü bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor. TBB'nin 477 delegesinin 137'si İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u da İzmir'den seçiliyor. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında iki sene için seçiliyor. Düzenlemeyle, nispi seçim sistemine gidilecek olan Türkiye Barolar Birliği'nde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üyesi fazla olan yerlerin delege sayısının düşürülerek, diğer il baroların temsilinin artırılması hedefleniyor. Bunun için, il barolarının TBB'deki delege sayısının değiştirilmesi planlanıyor. Avukatlık Kanunu'na göre TBB Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı 100'den fazla olan barolar, 100'den sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyor. Yapılacak düzenlemeyle, her şehre verilen iki delege sayısının artırılarak avukat sayısı 100'den fazla olan baroların 100'den sonra her 1.000 üye için birer delege seçebileceği belirtiliyor. Böylelikle 100'ün üzerinde delegesi olan İstanbul Barosunun delege sayısının 30'lara kadar düşebileceği ifade ediliyor. Düzenlemeyle, baroların seçim sistemlerinin yanı sıra yönetim kurullarında değişiklik yapılacak. Özellikle baro başkanı seçilen kişinin, yönetim kurulunun tamamını kendi belirlediği avukatlarla kurması eleştirilere sebep oluyordu. Yeni sistemle baroların yönetim kurullarında, farklı görüşlerden olan avukatların da bulundurulması planlanıyor.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?

"DAHA DEMOKRATİK BİR HALE GELECEK"

Avukat Cüneyt Toroman: Yapılacak düzenlemeyle, TBB daha demokratik bir hale gelecek. Seçim sistemiyle değil, diğer konularda kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Bunu olumlu buluyorum.

"BİRLEŞİP KARAR ALIYORLAR"

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Altunay: Anadolu'da bir şehirde avukatlık yapan birisiyle, İstanbul'da avukatlık yapan birinin yaşadığı sıkıntılar çok farklı. Bu sayede Anadolu'nun temsil kapasitesi yükselecek. Bu sorun yeni değil. Biz yıllardır bu sistemin değişmesi gerektiğini Adalet Bakanlığına iletiyoruz. Ayrıca baroların seçim sisteminin tamamının değişmesi de çok önemli bir konudur.

"BAROLAR HUKUK ÜRETMELİ"

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Sarı: Mevcut baroların, antidemokratik yöntemler ile yönetilmesi mümkün değildir. Bu düzenleme uzun süredir planlanıyor. Tüm Türkiye'yi kucaklayan, hukuk yaşamı adına katkı sunan baro yönetimlerinin olması gerekiyor. Baro başkanlarının ideolojik, suç işleyen eylemleri ve söylemlerinden kurtulmamız lazım.

Ebru Karatosun