'Pandemi sonrası Milli Eğitim Şurası toplanmalı'

Kırklareli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, geçen günlerde önerdiği 'Eğitim Bilim Kurulu' oluşturulmasının yanında, koronavirüs salgının etkilerinin azalmasının ardından 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Can, "Böylece, pandeminin eğitim sistemi üzerine olan etkileri her kesimin katılımı ile değerlendirilerek geleceğe yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilip, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulabilir" dedi.

18 Mayıs 2020 23:21