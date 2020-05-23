Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.
|23 Mayıs 2020 02:27
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