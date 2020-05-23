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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.
 23 Mayıs 2020 02:27
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü

Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan Semiha Dündar dün akşam evinde vefat etti.

Acı haberi alan Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek, taziyeleri kabul etti.

Semiha Dündar'ın cenazesi bu sabah Manisa'da toprağa verilecek.
Anadolu Ajansı
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