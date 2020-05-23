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Libya'daki TSK personeline özel arma

Libya'da Halife Hafter güçlerine karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için özel bir arma tasarlandı.
 23 Mayıs 2020 08:19
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Libya'daki TSK personeline özel arma


TSK, Libya'da BM tarafından tanınan UMH Ordusuna, yıl başından bu yana danışmanlık hizmeti veriyor. TSK'nın verdiği insansız hava araçları eğitimleri sayesinde darbeci general Halife Hafter güçleri, son dönemde özellikle Libya'nın batısında büyük bir gerileme yaşadı. Milli Savunma Bakanı Akar da son yaptığı açıklamada, TSK'nın sahadaki etkisine dikkat çekerek, "TSK unsurlarının hizmetlerine başlamasından sonra Libya'da dengeler önemli oranda değişti. UMH büyük başarı sağladı" dedi.

UMH'nin bu başarısında büyük pay sahibi olan Türk askerleri için, özel bir peç (patch) tasarlandı. Tasarımcı Ömer Erkmen tarafından, "Libya İnsansız Hava Araçları Sistemleri (İHAS) Görev Komutanlığı" için hazırlanan peçin arka fonunda Türk ve Libya bayrakları yan yana resmedildi. Bayraktar TB2 SİHA ve çöl tilkisinin yer aldığı armada, "Barış, Huzur, Falaka" notu düşüldü.

Seyfettin Ersöz
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