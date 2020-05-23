Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre evli ve 1 çocuk annesi H.Y. 45 yaşındaki K.Ö.'nün uzun süre sözlü tacizine maruz kaldı. Bu durumdan bıkan kadın yaşadıklarını kocasına anlattı ve ikili birlikte plan yaptı.

Kocası V.Y. evde olduğu sırada K.Ö.'yü evine çağıran H.Y., şahıs içeri girer girmez saldırdı. V.Y. sopayla saldırdığı adamı ciddi şekilde yaraladı. Dayaktan kurtulmak için dışarı kaçan K.Ö.'ye mahalle meydanında da vurmaya devam eden V.Y. adam yere düşünce bıraktı.

V.Y., eşiyle birlikte K.Ö.'yü dövdükten sonra polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde baygın yatan K.Ö'yü görünce ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, K.Ö'yü baygın halde sedye ile evden çıkardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.Ö'nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"Eşime saldırdı"

Olay anını anlatan V.Y, K.Ö.'nün eve girer girmez eşine saldırdığını belirterek, "Önceden tehditler olmuş, evime kadar gelmiş, benimle düzgün konuşacaksın demiş. Ben yokken evimi takip etmiş. Çarşıya gitmiştim, eve döndüğümde o da eve gelip eşime saldırdı. O arada ben de sopayla kendisine saldırdım. Eşim de yardım etti, kavga ettik. Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş. Telefonunu inceledim, başka kızlarla da mesajlaşmaları var" dedi.

H.Y. de, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Bu durumu eşime söylemiştim. Seni seviyorum, 'sen de seni seviyorum demezsen zorla olur' diyordu. Eşinden ayrıl beraber olalım diyordu. Mesaj attı bana 'eve geleceğim' diye. Ben de eşim evde olacağı için 'gel' dedim. Geldi. Eşim eve gelince saldırdı. Eşimle beraber dövdük" diye konuştu.

Dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından H.Y. ve eşi K.Ö'yü dövdükleri sopa ile birlikte ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.