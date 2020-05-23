Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü
|23 Mayıs 2020 14:46
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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti.
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.
Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için eylemlerini kaldıkları otelden devam ettiklerini anlatan Övünç, "264 gündür HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum 5 yıldır yok, 5 yıldır bayram yaşamadım. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Babası ağır hasta. HDP hırsızdır, çocuğumu çaldılar, götürdüler. Onlardan yavrumu istiyorum." diye konuştu.
- "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz"
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek eyleme katılan anne Zümrüt Salim ise "Yarın bayram ama bizim için değil. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, beni duyuyorsan kaç gel, devlete ve adalete teslim ol." dedi.
Bursa'dan kızı Ceylan için oturma eylemine katılan Türkan Mutlu ise 6 yıldır evladından haber alamadığını dile getirdi.
Bayramda acılarının katlandığını belirten Mutlu, şöyle devam etti:
"Yarın bayram ama bayramın ne olduğunu unuttuk. Sözün bittiği yerdeyim bir anne olarak. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Benim gibi annelerin bayramı yok. Her yıl, bayramlar ve Öğretmenler Günü bana çok acı veriyor. Kızım öğretmen olacaktı. Beni evladımdan ayırdılar. Her saniye bana acı çektiriyor. Kızımın ömrünü, geleceğini çaldılar. Çocuklarımla ilgili hayallerim vardı. Hepsini yarım bıraktılar. Evladımı istiyorum. Kızım, gel teslim ol, seni kandırıyorlar. Ailece 6 yıldır perişanız. İnşallah sana kavuşacağım. Bayramda aile olarak hepimiz acı çekiyoruz."
- "HDP, ailelerin aynı kararlılıkta olduğunu bilsin"
Oğlu Tuncay için oturma eyleminde yer alan baba Şevket Bingöl, çocuklarından ayrı geçirdikleri için bayramda acı çektiklerini söyledi.
Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Bingöl, şunları kaydetti:
"12 bayramdır çocuğumla bayramlaşmıyorum. Ama 12 bayram değil 24 bayram da geçse çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. HDP, ailelerin aynı kararlılıkta olduğunu bilsin. Çocuklarımızı götürüp dağda ölüme mahkum ettiler. Bizi de kendi kapılarında ölüme mahkum ettiler. HDP, Kürtleri savunduğunu söylüyor, bu yalan. Hiç kimse buna inanmasın. Bunlar sadece Kürt halkını kullanıp, çocuklarının kanı üzerinden rant sağlıyor. Kürtleri sömürüyorlar."
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