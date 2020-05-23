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CHP'de bayramlaşma, video konferansla yapılacak

Ramazan Bayramı'nın ikinci gün yapılacak bayramlaşmada, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet görev alacak
 23 Mayıs 2020 16:32
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CHP'de bayramlaşma, video konferansla yapılacak

CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma, koronavirüs tedbirleri kapsamında, video konferansla yapılacak.

CHP'nin Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek tarafından yayınlanan genelgede, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretlerinin, bu yıl salgın süreci nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu çerçevede, bayramın ikinci günü siyasi partilerle yapılacak bayramlaşmada CHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek. Bayramlaşmada Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak da hazır bulunacak.

CHP'de video konferansla yapılacak ilk bayramlaşma, saat 09.30'da AK Parti ile başlayacak. Daha sonra sırasıyla saat 10.00'da DSP, 10.20'de Vatan Partisi, 10.40'ta HDP, 11.00'de İYİ Parti, 11.15'te DP, 11.35'te BBP, 12.10'da Deva Partisi, 12.30'da Saadet Partisi, 12.50'de ANAP, 13.10'da MHP, 13.30'da da Gelecek Partisi ile bayramlaşılacak.
Anadolu Ajansı
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