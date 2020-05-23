'Benim işimi bana öğretme' diyerek amirine tepki gösterdi
|23 Mayıs 2020 17:46
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BOLU'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklarda temizlik yapan bir temizlik işçisi ile amirinin tartışması kameraya yansıdı.
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kent merkezinde bulunan Hürriyet Caddesi'nde yerlerden izmaritleri toplayan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada çalışan temizlik işçisi, kendisine talimatlar veren amirine sinirlendi. İşçi, kendisine sürekli talimatlar verdiğini söylediği amirine isyan ederek, Yahu benim işimi bana mı öğretiyorsun. Ben 60 yaşıma girmişim. Sen benim evladım yaşındasın. Adam gibi çalışıyorum ben dedi.
İşçi daha sonra üzerinde bulunan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kıyafeti çıkararak amirine vermek istedi. Bu sırada, o noktada görevli olan bir trafik polisi tartışmanın nedenini sordu. İşçi, trafik polisine Saat 06.00'da işe başladım. Buraları temizliyordum. Bu adam 08.00'da gelip çavuşluk yapıyor. Bana şurayı şöyle yap, burayı böyle yap diyor. Yahu sabahtan beri çöp arabasını bırakacaksın diyor. Yahu ben topladığım çöpü cebime mi koyacağım diyerek olayı anlattı. Trafik polisi daha sonra tarafları sakinleştirdi. Yaşlı işçi işine geri döndü.
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