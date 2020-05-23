Öğretmenler, öğrenciler için dezenfektanı üretiyor

Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) için Isparta ve Burdur'daki okullarda kullanılmak üzere antiseptik el dezenfektanı üretiyor.

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana kadar yaklaşık 100 ton yüzey dezenfekten malzemesi üreten Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şimdi de antiseptik el dezenfektanı üretimine başladı. Okuldaki laboratuvarları üretim atölyesine çevrilerek elde edilen el dezenfektan malzemeleri 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı(LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerin Isparta ve Burdur'da sınava gireceği okullara gönderilecek. Okulda 5 öğretmen ve teknisyenler ile devam eden üretim, aralıksız devam ediyor.

"El dezenfektanları 1 Haziran'da teslim edilecek"

LGS sınavı için üretimi yapılan antiseptik özelliğe sahip el dezenfektan malzemelerinin en geç 1 Haziran tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da bu süreçte ekibe dahil olarak üretimi yapılarak ambalajlanan dezenfektan kutularına etiket yapıştırdı. İl Müdürü Ömer Yılmaz 20 Haziran tarihinde yapılacak LGS sınavı için Isparta ve Burdur'da sınava girecek olan öğrencilerin kullanımı için dezenfektan üretimin devam ettiğini kaydetti. Yılmaz Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektan malzemelerinin döner sermaye kanalı ile tüm kurum ve kuruluşlara satışını yaptıklarını belirtti.

"100 tonu aşkın yüzey dezenfektanı ürettik"

Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Topdal; yüzey dezenfektan malzemesinde 100 ton bandını geçtiklerini, şu günlerde ise el dezenfektan malzemesi üretimini sürdürdüklerini kaydetti. Okul Müdürü Topdal, üretimde emeği gecen başta öğrencileri olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek Ramazan Bayramında da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.