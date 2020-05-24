İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
|24 Mayıs 2020 05:31
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de bir benzin istasyonuna gelen kurye M.A.S isimli şüpheli orada beklemekte olan Özel Harekat Polislerine yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.
Hakaretleri duyan ve o sırada orada yakıt almak için bekleyen Şeker Aktaş Polis Merkezi memurları tarafından şüphelinin uyarıldığı, daha sonra Özel Harekat Polislerine durumun anlatıldığı ve memurlarla şüpheli arasında sözlü tartışma yaşanmasının ardından, şüpheli M.A.S'nin motosikletiyle istasyondan ayrıldığı belirtildi.
Durumun Yunus ekiplerine bildirilmesinin ardından şüphelinin çalıştığı iş yerine gidildiği, burada şüpheliden kimlik istendiği sırada M.A.S'nin zorluk çıkardığı, hakkında şikayet olduğu söylenmesine rağmen görevli memurlarla gitmemek için direndiği öğrenildi.
Şüphelinin, direnç esnasında oluşan ve sonrasında alınan doktor raporuna göre, M.A.S'nin burnunda şişlik ve ağrı oluştuğu belirtildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yönelik kademeli kuvvet kullanmak suretiyle polis merkezine getirdikleri karakolda, Yunus ekipleri ile şüpheli M.A.S, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.
Şüpheli M.A.S'nin emniyetteki beyanında, Yunus ekiplerinden ve benzin istasyonundaki iki sivil polis hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçlerince konunun incelenmesi için çalışma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kendisini uyaran güvenlik görevlisine 'testere'yle saldırdı
23 Mayıs 2020 22:33
|Provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı
23 Mayıs 2020 22:29
|Seyyar satıcı kılığına giren polis katil zanlılarını yakaladı
23 Mayıs 2020 21:40
|TIR'ın taşıdığı otomobillerde sıvı metamfetamin ele geçti
23 Mayıs 2020 18:27
|Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması
23 Mayıs 2020 17:04
|Hırsızlar sağlık çalışanının tüm birikimini çaldı
23 Mayıs 2020 16:40
|İstanbul'da ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı
23 Mayıs 2020 15:36
|Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti
23 Mayıs 2020 14:56
|Kırşehir'de balkondan düşen kadın öldü
23 Mayıs 2020 14:36
|Kırıkkale'de 2 doktor darp edildi
23 Mayıs 2020 14:35