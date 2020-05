Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı

Kovid-19 nedeniyle karantina ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte ev dışındaki aktivite sayısı sınırlanırken, tüketicilerin özellikle oyun oynama eğilimleri arttı- Oyunseverler mobil oyunlara günde ortalama 2 saat 24 dakikalarını ayırdı- Her üç tüketiciden biri oyun konsolunu, her iki tüketiciden biri bilgisayar ve her üç tüketiciden ikisi mobil oyunları tercih etti

