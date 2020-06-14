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KDK, dörtlük not dönüşüm tablosuna yapılan itirazı karara bağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Yükseköğretim Kurulunun dörtlük not dönüşüm tablosuna dair adayın yapmış olduğu itirazı reddetti!
 14 Haziran 2020 12:00
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KDK, dörtlük not dönüşüm tablosuna yapılan itirazı karara bağladı

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma kadrolarına başvuru şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre; üniversitelerin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet notu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosuna göre yüzlük sisteme dönüştürülmektedir. (Eşdeğerlik tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yurtdışına burslu öğrenci gönderilmesine dair kılavuzlarda da; "Dörtlük sistemde düzenlenmiş transkriptle başvuran adayların notları, sözlü sınavdan sonra oluşturulacak YLSY puanının hesaplanmasında kullanılmak üzere sistemde Bakanlık tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosuna uygun olarak 100'lük sisteme dönüştürülecektir." açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalara göre; gerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına gönderilen bursiyer alımlarında, gerekse yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında lisans mezuniyet notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen not dönüşüm tabloları kullanılmaktadır.

Burada ki en önemli istisnai durum şudur; şayet üniversitenin resmi diploma not sistemi adayın mezun olduğum dönemde yüzlükse, adayın diploma notu bu nota göre esas alınır. Aksi takdirde ki tüm durumlarda YÖK eşdeğerlik tablosu esas alınmalıdır.

Ancak, bazı üniversitelerin dörtlük not sisteminde mezun etmelerine rağmen kendi yüzlük sistemlerinin olması ve bu notu transkriptlerinde yazmaları kişilerin diğer kurumlara yapmış oldukları müracaatlarda sorun yaratabilmektedir.

Bu noktada itirazı olan bir aday, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur. İtirazında özetle; "Selçuk Üniversitesinden 4'lük sistemde 2.47 ortalama ile mezun olduğunu, bu ortalamanın üniversitenin 100'lük dönüşümüne göre 71.58'e, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu esas alınınca 64.30'a tekabül ettiğini, YÖK'ten gelen cevaba göre kendi durumumdaki öğrencilerin aleyhine sonuçlar doğuran mevcut uygulamanın bilimsel olarak temellendirilemediğinin anlaşıldığını, not dönüşümünün üniversitelere bırakıldığını ve YÖKSİS veri tabanının sadece 100'lük veya sadece 4'lük not girişine imkan verecek şekilde tasarlandığını, öğrencilerin gelecek planlarını kalıcı bir şekilde etkileyebilecek mezuniyet notu hususunun üniversitelerin keyfiyetine bırakılmasının ve YÖKSİS gibi kapsamlı bir projenin hukuki ve yasal geçerliği olan bir mezuniyet notunun girişine imkan tanımamasının izaha muhtaç olduğunu belirterek Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen, hukuki ve yasal geçerliği bulunan 100'lük dönüşümüne göre 71.58 olarak belirlenen mezuniyet notunun YÖKSİS'e işlenmesini" talep etmiştir.

Konuya dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı) tarafından verilen cevapta; "24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Başvuru ve değerlendirme bölümünün 7. maddesinin 6. bendinde "Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından belirlenir; hükmünün yer aldığı, Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çalışmaları sırasında standart bir not dönüşümü tablosunun hazırlanması için üniversitelerden alınan görüşler ve yapılan toplantılarda ortak bir karara varılamadığından not dönüşümünün üniversitelere bırakılması uygun görüldüğü" ifade edilmiştir.

Selçuk Üniversitesi tarafından KDK'ya verilen cevapta ise; "YÖKSİS'e Üniversitemiz 4'lük sistem uyguladığı için, 4'Iük sistemde otomasyon sisteminden otomatik olarak veri gitmektedir. YÖK dönüşüm tablosu veri girişlerinde kullanılmamakta olup, resmi kuruluşlar yaptıkları alım ve değerlendirmelerde YÖK dönüşüm tablosundan yararlanmaktadırlar. (d) YÖKSİS veri girişlerinde YÖK dönüşüm tablosu kullanılmamaktadır. e) Başvuru yaptığı kurum (Milli Eğitim Bakanlığı) yani değerlendirmeyi yapan kurum, değerlendirmeyi 4'lük sistemde mezun olanlar için YÖK dönüşüm tablosunu kullanacağını kendi kılavuzunda ilan etmiştir. (e) Üniversitemizde 4'lük sistem uygulanmaktadır. 4'lük sistemin 100'lük karşılıkları hem üniversitemiz ve hem de YÖK tarafından ilan edilmiştir" denilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; "Somut olayda, başvuranın mezun durumda olduğu, programlar arasında geçiş, vb. durumları bulunmadığı, başvuranın başvurusunda örnek olarak belirttiği MEB yurtdışı bursu gibi yapabileceği diğer başvurularda 4'lük sistemde karşılığı 2.47 olan mezuniyet notunun 100'lük sistemde Selçuk Üniversitesi not dönüşüm tablosu esas alındığında 71.58, YÖK not dönüşüm tablosu esas alındığında 64.30 olarak kabul edileceği, örnek olarak gösterilen MEB yurtdışı bursu için de YÖK'e ait not dönüşüm tablosu kullanıldığı için daha avantajlı durumda olabilmek adına Üniversite not dönüşüm tablosunun dikkate alınarak veri girişinin yapılmasını talep ettiği, ancak bu tür başvuruların başka kurumlarca yürütüldüğü ve farklı usul ve esaslara tabi olduğu, Selçuk Üniversitesinin üçüncü kurumlar tarafından yürütülen ve YÖK dönüşüm tablosunu kıstas alan diğer süreçlere yönelik bir dahlinin bulunmadığı, üniversite tarafından not dönüşüm tablolarına göre değil kullanılmakta olan 4'lük sisteme göre veri girişi yapıldığı, böylelikle herhangi bir not dönüşüm tablosu esas alınarak not girişi yapılmadığı" hususları tespit edilerek başvurunun REDDİNE karar verilmiştir

İŞTE KDK KARARI:
Memurlar.Net - Özel

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