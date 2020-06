Burun ameliyatında ölen genç kızın ailesi tazminata hak kazandı

Gaziantep'te yaklaşık 3,5 yıl önce, 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek ölümüyle ilgili hastane kusurlu bulundu, aileye 450 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedildi- Anne Oya Özüberk: -"Her gün rüyalarıma giriyor, her gün bekliyorum kızımı. Her gün fotoğraflarına bakıyorum. Sanki hala evimin içinde gibi"

