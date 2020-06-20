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Gaziantep'teki kamu kurumları randevu sistemine geçiyor

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarındaki işlemler, randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.
 20 Haziran 2020 23:54
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Gaziantep'teki kamu kurumları randevu sistemine geçiyor

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarındaki işlemler, randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesi için temas ve sosyal mesafenin önemine işaret edilerek, kent genelinde bir dizi yeni tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, il genelinde tum acık alanlarda, kamu kurum ve kurulusları, ozel is yerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulasım aracları, ticari araclar gibi kapalı alanlarda agız ve burnu kapatacak sekilde maske takılmasının 21 Haziran itibarıyla zorunlu olacağı belirtildi.

Kamu kurumlarında da bir dizi düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaslara dogrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcısı fazla olan tapu, nufus, sosyal guvenlik merkezleri, vergi daireleri, belediye hizmet birimleri, PTT şubeleri, is basvuru birimleri gibi kamu kurum ve kuruluslarında, her olcekteki saglık kurulusları, sosyal yardımlasma ve dayanısma vakıfları gibi kurumlarda randevu yontemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlastırılması, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine15 dakikadan fazla sure bulunanların bina ici ve onunde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanları ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina cevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına ve maske takmalarına karar verildi.

Ayrıca, beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tum kamu ve ozel is yerlerinin onlerinde ve cevresinde para cekme, elektrik, su, dogalgaz, bilet gibi yukleme yapılan makinelerin cevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobus ve tramvay duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması kararlaştırıldı."

Açıklamada, kentteki tum ozel is yeri ve isletmelerde maske kulanılmadıgında ilk seferde 900 lira idari para cezası verileceği, ikinci seferde iş yerinin 5 gun sureli kapatılacağı, 3. seferde sürenin 15 güne çıkarılacağı, 4. seferde ise is yeri ruhsatının iptal edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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