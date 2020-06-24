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Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

Irak kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri önce Pençe-Kartal ile teröristleri beklemedikleri yer ve zamanda vurdu; sonrasında Pençe-Kaplan Harekatı ile dar alanda efsane yazıldı
 24 Haziran 2020 07:06
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Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

Harekatta bir hafta geride kaldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken barınak, sığınak, mühimmat deposu ve eğitim kampları kullanılamaz hale getirildi. Harekatın başarısı, örgüt elebaşlarını isyan ettirdi. Önce Murat Karayılan ardından Cemil Bayık, Batı ülkelerine sitemde bulundu. TSK'nın farklı bir konsept ve uygulamayla icra ettiği Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarının taktik ve stratejisine ilişkin ayrıntılar şöyle:

* İMHA OPERASYONU: Harekat, sınırdan itme ve süpürme ile emniyetli alan sağlanan geçmişteki taarruzların aksine, 'teröristleri imha' konseptiyle icra ediliyor.

* BASKIN YÖNTEMİ: İmha için baskın tarzı benimsendi. Terör elebaşlarına yönelik anlık istihbarata dayalı ani operasyonlar son dönemde artarken Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan'la PKK beklemediği anda, beklemediği yerde ve beklemediği yöntemlerle vuruldu.

* TAM KOORDİNASYON: 2 bin rakımı aşkın sarp coğrafyaya hücum, pek çok silahın etkin koordinasyonuyla gerçekleşti. Tanker uçakları, F-16'lar, İHA ve SİHA'lar, çok namlulu roketatarlar, top ve Fırtına obüsleri mükemmel bir uyumla çalıştı. Haftanin'de sadece birkaç gün içerisinde 700'ü aşkın hedef etkili şekilde vuruldu.

* ARA, BUL, YOK ET: Harekatın kara bölümünde komando timleri, arazide her yeri karış karış tarıyor. PKK'lı teröristler, kullandıkları tüm noktalarla birlikte 'ara-bul-yok et' stratejsiyle imha ediliyor.

* BAĞLANTIYI KES: Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan, terör örgütünün Kandil-Sincar bağlantısına ve Suriye kuzeyinden sızıntılara odaklandı. Harekatla Kandil-Sincar bağlantısının Haftanin'den kesilmesi amaçlanıyor.

* TAKTİK HEDEF HANTUR-KEŞAN: Pençe-Kaplan'ın taktik hedefi olarak Hantur Dağı ve Keşan bölgesi öne çıkıyor. Bu iki bölge, özellikle de Hantur Dağı, Haftanin'de sızma amaçlı kullanılan derin vadilerin kontrolü için önemli bir yer. Aynı zamanda Keşan arazisi de PKK'nın tıpkı Hantur gibi Türkiye'ye sızma girişiminde bulunduğu bir bölge. Taktiksel hedef, bu iki yerde tam kontrol.

* KARARLILIK MESAJI: İki harekat, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının dünya kamuoyuna net ilanı oldu. Teröristlerin koruyuculuğunu yapan hiçbir ülke de Türkiye'nin kararlılığı karşısında ses yükseltemedi.

* IRAK'TAN SURİYE'YE DEK: Türkiye, Suriye kuzeyindeki güvenli bölge stratejisini Irak kuzeyine de taşımış oldu. Pençe harekatlarıyla Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap bölgelerinde inşa edilmiş kalıcı üs bölgeleri, Pençe-Kaplan'la birlikte Haftanin'e kadar genişletilecek ve harekatlar Suriye kuzeyine doğru ilerleyecek. Güvenli bölge konseptinin sağlıklı olarak işletilmesi için Sincar'ın da güvenli hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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