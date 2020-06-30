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Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor

Kandil yurt içi ve dışındaki operasyonlarda tükenme noktasına gelirken, PKK'lı teröristler Avrupa ülkelerinin verdiği destekle ayakta kalmaya çalışıyor. PKK'nın silah, uyuşturucu ve insan ticareti yaptığı, haraç topladığı Avrupa'da 607 kuruluşu, 62 yayın organı var. Yıllık geliri 2 milyar doları aşıyor. Teröristlerin en rahat olduğu ülkeler Almanya ve İsveç.
 30 Haziran 2020 07:06
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Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor

Bebek katili PKK yurt içi ve yurt dışında neredeyse yok olma noktasına gelirken yandaşları terör örgütünü Avrupa'da ayakta tutmaya çalışıyor. Avrupa'daki insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetleri defalarca ispatlanan terör örgütü, yasal görünümlü sivil toplum kuruluşları (STK) üzerinden haraç toplamayı ve bunlar aracılığıyla bulundukları ülkeleri Türkiye aleyhine manipüle etmeyi sürdürüyor.

STK GÖRÜNÜMLÜ TERÖR AĞI

Raporlara yansıyan bilgilere göre, terör örgütünün Avrupa'da 607 kuruluşu, 62 basın-yayın organı bulunurken yıllık geliri ise 2 milyar doları aşıyor. Avrupa yapılanmasını STK'lar üzerinde yürüten PKK'nın en güçlü yapılanmasının Almanya ve İsveç'te olduğu belirtiliyor. Terör örgütünün STK görünümü altında Almanya'da 237, İsviçre'de 73, Hollanda'da 55, Avusturya'da 31 yapılanması mevcut. Avrupa Polis Teşkilatı'nın 2020 Terörizm Raporu'nda ise PKK'nın bu yapılanmaları terör finansmanı ve propaganda için kullandığı dikkat çekiliyor ve bölgenin militan devşirme alanı olduğu vurgulandı.

RAPORLARLA BELGELENDİ

Örgütün Avrupa'daki kirli ilişkiler ağı son olarak AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan "Avrupa Ülkelerinin PKK'ya Desteği" konulu raporda ortaya konuldu. Raporda, terör örgütü PKK'yı Avrupa'nın beslediği gözler önüne serildi.

SON ÖRNEK AVUSTURYA

Türkiye'nin etkili operasyonları ile yurt içinde temizlenen, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de ise süpürülen PKK, Avrupa'daki yandaşlarını sahneye çıkarıyor. Avusturya'da PKK yanlılarınca gösteriler düzenlenmeye başladı. Avusturya makamları bu eylemlere izin verirken terör örgütü yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarına da göz yumuldu.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

PKK bağlantılı grupların Viyana'da 4 gün üst üste gösteri düzenlemeleri, buna yerel makamların sessiz kalmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Türkiye tepkisini sert ifadelerle Avusturya'ya duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Viyana'da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur. Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez."

"Türkiye'nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK'ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir. Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz."

Büyükelçi çağırılacak

Avusturya makamlarının Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK'yla layıkıyla mücadele etmeye davet edildiği açıklamada, ayrıca konunun popülist siyasete malzeme yapılmaması da istendi. Kamu düzeninin sağlanması ve şiddetin önlenmesi için terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "PKK iltisaklı grupların Viyana'da dört gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Fazlı Şahan

Yeni Asya
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