1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
 30 Haziran 2020 10:04
Yazdır
6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan'da 30, Iğdır'da 32, Erzurum'da 24, Kars'ta 24, Ağrı'da 26 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü
30 Haziran 2020 10:47		 Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı
30 Haziran 2020 10:42
Her 10 kişiden dördü tatile çıkmakta kararsız
30 Haziran 2020 10:20		 Dr. Tıraş'ın annesi: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk
30 Haziran 2020 10:12
Prof. Dr. Ersöz: 36 personelimiz Covid-19'u atlattı
30 Haziran 2020 10:06		 Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıkları azalttı
30 Haziran 2020 09:53
Kilo aldığını sandı, karnından 10 kiloluk ur çıktı
30 Haziran 2020 09:24		 Vali, vaka sayısı 500'e ulaştı demişti, çağrısı yanıt buldu
30 Haziran 2020 09:12
10 bin kilometre aşklarına engel olmadı
30 Haziran 2020 08:55		 BM: 33 bin kız çocuğu yaşlı adamlarla evlenmeye zorlanacak
30 Haziran 2020 08:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek10:43 - İstanbul'da standartlara uymayan 'kasis' tehlikesi10:42 - Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı10:39 - Türk Eğitim-Sen'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret10:31 - Adliyede hareketli anlar! Başsavcı da olay yerine geldi...10:31 - KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!
10:26 - Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı10:24 - Çoklu Baro teklifi Meclis'e sunuldu10:20 - Her 10 kişiden dördü tatile çıkmakta kararsız10:18 - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başladı10:12 - Dr. Tıraş'ın annesi: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk10:09 - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak
10:06 - Prof. Dr. Ersöz: 36 personelimiz Covid-19'u atlattı10:04 - 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor10:02 - Borsa, güne yükselişle başladı10:01 - Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?09:55 - Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar09:53 - Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıkları azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
15 fakülte ve enstitü kuruldu
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 1
kısa çalışma ödeneği 2
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
mert hakan yandaş 1
burak özçivit 1
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
corona virüs vaka sayısı 3
dark 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
SON İLANLAR
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam