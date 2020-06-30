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FETÖ sanığı eski avukatın cezasına etkin pişmanlık indirimi

Önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanığın cezası, 1 yıl 6 ay 22 güne indirilip hükmün açıklanması geri bırakıldı
 30 Haziran 2020 14:21
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FETÖ sanığı eski avukatın cezasına etkin pişmanlık indirimi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen eski avukat 3 sanıktan biri, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.S.P, B.G. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, sanıkların hukuk fakültesi öğrencisi oldukları sırada FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evi"nde kaldıklarına dair tanık beyanları ve örgütün mahrem imamlarının düzenlediği sohbet toplantılarına katıldıkları hususları dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar, savunmalarında, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği sanık Y.S.P'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, diğer sanıkların ise beraatini kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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