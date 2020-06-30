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Yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyoneti çaldılar

Adana'da ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerini taşıyan Yüreğir Belediyesine ait resmi plakalı kamyonet çalındı.
 30 Haziran 2020 16:30
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Yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyoneti çaldılar

Adana'da ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerini taşıyan Yüreğir Belediyesine ait resmi plakalı kamyonet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Balkan'ın kullandığı Yüreğir Belediyesi'ne ait 01 BDA 97 plakalı kamyonetin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park edildikten sonra çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yerini GPS ile belirledikleri kamyoneti Asri Mezarlık karşısında terk edilmiş halde buldu.

Kapıları açık bırakılan araçtan, 17 yardım kolisinin çalındığı belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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