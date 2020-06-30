'5 kuruşluk altın' dolandırıcılığı! Tutuklandılar
|30 Haziran 2020 19:49
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin ürettikleri sahte altınları kuyumculara sattıkları bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonunda sahte altınların İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında üretildiği saptandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Zeliha G. (26), Ahmet E. (23) ve Cuma K. (21) gözaltına alınırken,
sahte altınların, eritilen madeni 5 kuruşlara altın tozu eklenerek elde edildiği ortaya çıktı. Baskında, çok sayıda sahte altın kolye ve küpe ile sahte mühür ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan Zeliha G.'nin sahte altınları komisyon karşılığı kuyumculara sattığı tespit edildi. Araştırmalarını bu yönde genişleten polis ekipleri, Zeliha G.'nin bir kuyumcu dükkanında sahte altın satarken güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.
Başka bir güvenlik kamerasından da Zeliha G., Ahmet E. ve Cuma K.'nın aynı otomobile bindiği tespit edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Zeliha G., Ahmet E. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şüpheliler ile bağlantıları olduğu tespit edilenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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