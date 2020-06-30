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'300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı' haberine açıklama

>Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerel basında yer alan "Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı" haberi nedeniyle bir açıklama yayımladı.
 30 Haziran 2020 20:53
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'300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı' haberine açıklama

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerel basında yer alan "Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı" haberi nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, diğer tüm illerde olduğu gibi Van'da da korona virüs hastalarının tanı, tedavi ve filyasyon süreçlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Şikayetleri olan tüm vatandaşlarımıza korona virüsü yönüyle gerekli incelemeler hastanelerimizde aralıksız olarak sunulmaktadır. Başvurular ya da taramalar neticesinde olası vaka tanımına uyan tüm hastalarımızın tespiti, hastane transferleri ve temaslı olan kişilerin belirlenmesi ile ilgili yönlendirmeler için müdürlüğümüz bünyesinde ve bizzat İl Sağlık Müdürü olarak şahsım koordinasyonundaki Pandemi Operasyon Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat salgın kontrolü ve halkımızın sağlığı için çalışmaktadır. Test sonucu ya da muayene sonucu korona virüsüyle uyumlu olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza sunulan tedavi edici sağlık hizmetlerimizin yanı sıra hastalarımız ile aynı iş yerinde, aynı hanede ve olası bulaş ihtimali olan diğer sosyal alanlarda filyasyon çalışmaları ile koruyucu sağlık hizmetlerimiz de aralıksız sunulmaktadır. Müdürlük ekiplerimizce yürütülmekte olan filyasyon çalışmaları ile temas varlığı bulunabilecek vatandaşlarımız evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaret edilmektedir. Toplumuzun duyarlı yaklaşımı sayesinde hastalar ve yakınları ile ilk görüşmede elde edilemeyen bilgilere de daha sonradan ulaşılarak sağlık için gerekli ek tedbirler alınmaktadır. Vaka ya da temaslı yoğunluğu gösteren alanlarda her ne kadar istenmese de toplumuzun iyilik hali için kamu kurum ve kuruluşları da dahil iş yerleri, sokak ve mahalleler karantina altına alınabilmektedir. Bununla birlikte halkımızın sağlık ve iyilik hali gözetilirken, hastalarımızın sosyal hayatı ya da iş hayatı da düşünülmekte, kimsenin kişilik haklarının incinmesine mahal vermeden gerekli iş ve işlemler mümkün mertebe gizlilik ilkeleri doğrultusunda fakat bir o kadar da şeffaf ve raporlanabilir bir şekilde yürütülmektedir. Medyada yer alan 'Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı' başlıklı haberde belirtilen hastamız ve sosyal çevresinde sağlık için gerekli tüm önlemler Sağlık Müdürlüğümüz ve saha ekiplerimizce alınmıştır. İlgili hastamızın daha önceden de pozitif bir vaka ile temas halinde olduğu geçtiğimiz hafta içerisinde belirlenmiş olup izolasyon altına alınarak topluma olası bulaş ihtimalinin önüne geçmek için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. İzlem ve izolasyondaki vatandaşımızın şikayetlerinin gelişmesi üzerine kendisinde örnek alınmış ve sonucunun da pozitif olduğu belirlenmiştir. Yani kişi pozitifliği tespit edilmeden önce temaslı olarak izolasyonda tutulmuştur. Test sonucu öğrenildiğinde hastamız bilgilendirilmiş ve filyasyon çalışmaları tekrar başlatılmıştır. Hali hazırda mevcut riski nedeniyle izole bir halde olan hastamızın filyasyon çalışmalarında iş yerinde ve ikamet alanında tespit edilen temaslılarına da ulaşılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmış, kişiler izolasyon altına alınmıştır. Hasta hakları ve mahremiyeti ilkeleri doğrultusunda temaslı olduğu ya da risk altında olduğu tespit edilen kişiler dışındaki bireylere, hasta bilgileri ya da riskli olduğu tespit edilen kişilerin bilgileri paylaşılmamış, müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımıza genel korunma tedbirleri ve Sağlık Bakanlığımızın hastalıktan korunmada uyulması gereken 14 kuralı hatırlatılmıştır. Bölge halkımızın iyilik halinin devamı için ilgili yaşam alanında alınması gereken tedbirler de eksiksiz olarak alınmıştır. Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizce halkımızın sağlığını yakından gözetiyor, risk altında olan tüm vatandaşlarımızı bilgilendiriyor ve risk altında olduğu tespit edilen kişiler dışındaki hastalarımızın kimlik bilgilerini ya da kendilerine yapılan iş ve işlemleri paylaşmayarak onların mahremiyetlerini, iş hayatını ve sosyal yaşantılarını korumaya devam ediyor olacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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