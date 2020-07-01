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TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir
 01 Temmuz 2020 00:07
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir. Hamza Salih Albayrak'ın hayırlı salih bir evlat olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyor, Esra ve Berat Albayrak çiftini kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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