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Karantina şişmanlattı

COVID-19'un etkilediği birçok ülkede insanlar 3-4 ay evlerinden çıkmadı, bu dönemde karantinada yaşamak ise hem hareketsizliğe yol açtı hem de yeme içme alışkanlıklarını değiştirdi
 01 Temmuz 2020 08:53
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Karantina şişmanlattı

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre: COVID-19 süreci, birçok alışkanlığı değiştirdi. Bunların başında da yeme içme alışkanlıkları geliyor.

COVID-19'un etkilediği birçok ülkede insanlar 3-4 ay evlerinden çıkmadı, bu dönemde karantinada yaşamak ise hem hareketsizliğe yol açtı hem de yeme içme alışkanlıklarını değiştirdi.
Dünya Obezite Federasyonu'nun açıklamasına göre, karantinada yaşamak hareketsizliğe neden oldu, oluyor ve pandemi döneminde değişen yeme alışkanlıkları obeziteyi tetikliyor.

Nova Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem, obezite ile COVID-19 ilişkisine vurgu yaparak şunları söyledi: "Dünyadaki yüksek obezite oranları göz önüne alındığında, koronavirüse yakalanacak olan nüfusun yüksek bir yüzdesinin vücut kitle indeksinin 25 ve üzerinde olması bekleniyor. Koronayla ilişkilendirdiğimizde, obezitenin koronovirüse yakalanma riskini artırdığına dair net bilgi yok ama koronvirüse yakalanan kişi obeziteli ise mutlaka tansiyon, diyabet, kalp gibi başka hastalıkları da oluyor. Bu yüzden de hastalığı 3 kat daha şiddetli geçiriyorlar. Karantina sürecinde normal bireylerde bir ayda 1 kilo artış yaşandığını, 3 ayda 3-5 kilo alanların sayısının da fazla olduğu gözlemleniyor."
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