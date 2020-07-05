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Milletvekillerinin pandemi ile imtihanı

Bilim Kurulu maske ve sosyal mesafe uyarısı yapsa da, bu siyasetin yapısına ters. Sık yoklama istemesi yüzünden milletvekilleri, mecburen yan yana elektronik oylama panellerini kullanıyor. Parmak iziyle çalışan bu paneller virüsün yayılması açısından tehlike arz ediyor. Vekillerin kürsüdeki konuşmacıya bağırarak laf atmaları da çevresindekiler için tehlikeli bir ortam yaratıyor
 05 Temmuz 2020 08:55
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Milletvekillerinin pandemi ile imtihanı

TBMM, Kovid-19 pandemisi açısından en riskli alanlardan biri. Çoğu milletvekili Meclis'in tatile girmesinden yana ancak çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bilim Kurulu hayatın her alanına ilişkin maske ve sosyal masafe uyarısı yapsa da, bu siyasetin yapısına ters düşüyor.

Örneğin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin sık yoklama istemesi yüzünden milletvekilleri, koltuk sayısı nedeniyle mecburen yan yana elektronik oylama panellerini kullanıyor. Her seferinde farklı bir milletvekili kullanabildiği ve hemen temizlenmediği için de parmak iziyle çalışan bu paneller virüsün yayılması açısından potonsiyel tehlike arz ediyor. Ayrıca görüşmeler sırasında grup başkanvekilleri ile vekiller her an birbirleriye yakın teması sürdürmek zorunda kalıyor. Vekillerin kürsüdeki konuşmacıya bağırarak laf atmaları da çevresindekiler için tehlikeli bir ortam yaratıyor.

Genel Kurul salonunda kadın milletvekilleri erkeklere göre pandemi konusunda daha dikkatli. Eldivenle çalışan, elektronik oylama paneli ve sırasını dezenfekte edenlerin yanında, çantalarını bile kolanyalı mendille sık sık temizleyen milletvekillerini görmek mümkün. Erkek milletvekilleri genellikle maske kuralına uysa da, ferahlamak için kısa süreli maskesini indirenlere de çevreden hemen ikaz geliyor. Maskesinin üstüne siperlik takarak artı tedbir alan milletvekilleri de oluyor.

Tedbirlere rağmen

Hafta sonları vekillerin seçim bölgelerine gidip, teşkilatları ve halkla birebir görüşüp dönmeleri de Meclis'te sıkıntılı bir ortam yaratıyor. Meclis yönetimi, her türlü tedbiri alsa da, personeli sık sık teste tabi tutsa da az da olsa Kovid-19 pozitif çıkanlar oluyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis'teki çay ocakları ve sekiz lokantadan ikisi hariç diğerleri kapatıldı. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları da tüm alanlarda sürdürülüyor. Son olarak bir Meclis TV kameramanının yapılan test sonucu pozitif çıkınca, basın mensuplarına yönelik yeni bir tedbir de süratle devreye alındı. Açık havada yapılan basın toplantılarını yan yana çalışarak takip etmek durumunda kalan kameremanları güneşten korumak için yerleştirilen şemsiyeler hemen genişletildi. Böylece kameramanların sosyal mesafeyi koruyarak çalışmaları sağlandı.

Milliyet
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