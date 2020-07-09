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Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 16 Temmuz 2020 tarihli gündemi açıkladı. 4 Kanunun bir çok maddesinin esastan iptalini görüşecek olan mahkeme, 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tümünü esastan karara bağlayacak.
 09 Temmuz 2020 10:55
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Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 16 Temmuz 2020 tarihli gündemi açıkladı. 4 Kanunun bir çok maddesinin esastan iptalini görüşecek olan mahkeme, 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tümünü esastan karara bağlayacak.

Görüşülecek Kanunlar:

19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

1.2.2018 tarihli ve 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 113. maddesiyle 8.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı maddelerini esastan görüşüp karara bağlayacak
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