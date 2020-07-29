1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor

Mersin Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden 2 yıl önce mezun olan ve daha sonra Adana'da bir özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlayan Derya Özdakak'ın pandemi sürecinden sonra mesai saatlerinde azalma oldu
 29 Temmuz 2020 16:12
Yazdır

Boş vakitlerini evde geçirmekten sıkılan genç kadın, besicilik yapan ve kentteki kurban pazarında koyun satan babası Hikmet Özdakak'a (51) yardım etmeye karar verdi. Her sabah erken saatlerde babasıyla birlikte kurbanlık pazarına gelen Özdakak, koyunları yemleyerek günlük bakımlarını yapmaya başladı. Koyun satışı da yapan genç kadını görenler önce şaşırsa da sonrasında Özdakak'ı tebrik ediyor.

Koyunlarının bulunduğu ağılın girişine 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabela asan Derya Özdakak, babasına yardım ettiği ve mesleği öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

'KADIN OLMAM KOYUNCULUK YAPMAMA ENGEL DEĞİL'

Babasına yardıma geldiği kurbanlık pazarında çalışan üniversite mezunu ve tek kadın olduğunu dile getiren Derya Özdakak, pandemi sürecinde boş vakitleri artınca evde sıkıldığını daha sonra babasının yanına gidip gelmeye başladığını söyledi. Geçen yıl üniversite mezunu ağabeyi Halil Özdakak'ın babasına yardım ettiğini ama şu an ağabeyinin Adana dışında olduğunu söyleyen Özdakak, "Bu sene sıra bende. Ben her sabah kalkıp babama yardıma geliyorum. Kadın veya üniversite mezunu olmam koyunculuk yapmama engel değil. Arkamda 'Üniversite Mezunu Koyuncu' yazan tabelamız da var. Annem de aynı şekilde babama yardım ediyor. Yani burada bir aile dayanışması var diyebilirim. Koyunlarla aram çok iyidir. Her birine isim taktım. Onlar beni ben onları çok seviyorum. Ara sıra boynuzlu olan koyunlar canımı yakabilir diye korktuğum anlar oldu ama zamanla alıştım" dedi.

'KOYUN SATARKEN EN ZORLANDIĞIM PAZARLIK YAPMAK'

İnsanların çalıştığı koyun ağılının önünden geçerken kendisini görünce ilk etapta garipsediğini ve daha sonra hikayesini sorunca onlar tarafından tebrik edildiğini söyleyen Özdakak, koyunlarla ilgilenirken bazı kişilerin fotoğrafını çektiğini belirtti. Üniversite mezunu bir kadın olarak gocunmadan, çekinmeden koyunların içine girmenin ve kurbanlık satmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren genç kadın, "Babama destek olmak bana fazlasıyla gurur veriyor. Bu işi de hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Besicilik emek gerektiren bir meslek. Bundan dolayı en çok zorlandığım pazarlık kısmı oluyor. İnsanlar bazen emeğimizin karşılığı etmeyen fiyatlarla koyun almak istiyorlar. Her şeye rağmen burada olmaktan mutluyum. Babam üç çocuğunu koyun besleyip, satarak okuttu. Ben de burada ona çıraklık yaparak emeklerine teşekkür etmiş oluyorum" diye konuştu.

Baba Hikmet Özdakak ise yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve üç çocuğunu da okuttuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Kızının kendisine yardım ettiği için gurur duyduğunu dile getiren baba Özdakak, bir kadın olarak Derya'nın birçok erkekten daha iyi koyunculuk yaptığını söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
29 Temmuz 2020 17:05		 Kayseri'de rekor karantina kararı
29 Temmuz 2020 16:49
Valilik 'elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' haberlerini yalanladı
29 Temmuz 2020 16:00		 Ankara BB çalışanların ikramiye ve maaşlarını ödedi
29 Temmuz 2020 15:25
Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
29 Temmuz 2020 15:06		 Şanlıurfa Valisi: Kapasitemiz virüsle mücadele konusunda yeterli
29 Temmuz 2020 14:40
Bu ilde de bayramlaşma ve mezar ziyareti yasaklandı
29 Temmuz 2020 14:30		 Gaziantep'te virüs ile ilgili iletişim hattı kurulacak
29 Temmuz 2020 14:24
Malatya'da Mersedes Kadir filmi tartışması
29 Temmuz 2020 14:17		 Cenazeye katılan 6 kişide virüs çıktı, mezra karantinaya alındı
29 Temmuz 2020 13:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - '65 yaş üstü ve kronik hastalar bayram namazına gitmesin'17:18 - İYİ Partili Türkkan'dan seçim açıklaması17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:07 - CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu17:05 - İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak17:03 - Altın rekor kırmaya devam ediyor
16:59 - Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama16:55 - YKS'de ilk yüze 32 imam hatipli öğrenci girdi16:55 - Pınar Gültekin'in katilinin eşi boşanma davası açtı16:49 - Kayseri'de rekor karantina kararı16:42 - Polislerden, şehit Gökteke'nin oğluna bayram hediyesi16:38 - Plajda köpüklü partiye 'koronavirüs' cezası
16:34 - İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı16:30 - 'Vatandaşlarımızı hızlı tren konforuyla buluşturmak için çalışıyoruz'16:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'eldiven' uyarısı: Faydası değil, zararı olur16:15 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:12 - 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
16:07 - CHP 'sosyal medyaya ilişkin kanunu' AYM'ye götürecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
FETÖ mağduru komutana görev
Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağı solu kes 2
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
arabuluculuk sistemi 1
çakmakla soda açmak 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
SEPETTE indirim 3
corona virüs vaka sayısı 3
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
gram altının 425 liraya çıkması 3
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam