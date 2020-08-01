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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|01 Ağustos 2020 08:44
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