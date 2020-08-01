4 yaşındaki Miraç için hassas burunlu köpeklerle arama yapılıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için hassas burunlu köpeklerle arama yapılıyor.

Diyarbakır'dan dün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları hem karada hem de Dicle Nehri'nde yürütülüyor.

Çalışmalara jandarma ekipleri, drone ile havadan da destek verirken hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.

- "Ne olur oğlum, başına bir şey gelmeden bulunsun"

Kaybolan Miraç Çiçek'in annesi Firdevs Çiçek, bayram ziyareti için köye gittiklerini belirterek, oğlunun kuzenleriyle evin önünde oynadığını söyledi.

Kardeşlerinin eve su içmeye geldiğini dile getiren Çiçek, "Miraç'ın nerede olduğunu sordum. Kapının önünde oynadığını söylediler. Su verdim, 'Kardeşinizin yanına gidin.' dedim. 5 dakika sonra sordum, oğlum orada değildi." ifadelerini kullandı.

Çiçek, çevreye baktığını ve oğlunu göremediğini belirterek, herkese haber verdiğini, oğlunu aramaya başladıklarını anlattı.

"Köyün yabancısıyım. İlk defa geliyorum." diyen Çiçek, şöyle konuştu:

"Allah rızası için bana oğlumu getirin. Dünden bu yana haber alamıyorum. Açtır, susuzdur. Daha 4 yaşında, küçüktür oğlum. Ne olur oğlum, başına bir şey gelmeden, cesedi bir yerden çıkmadan bulunsun."