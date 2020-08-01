İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
|01 Ağustos 2020 16:06
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.
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