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Pandemide KDK'ya başvurular patladı

Kovid-19 salgını sürecinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuru patlaması yaşandı. Temmuz 2019'da 11 bin olan başvuru sayısı 100 bini buldu
 02 Ağustos 2020 08:01
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Pandemide KDK'ya başvurular patladı

KDK Başkanı Şeref Malkoç, "Geçmiş altı boyunca aldığımız başvuru kadar bu yıl başvuru aldık. Vatandaşlar, 'yanlış yaparsan ombudsmanlığa giderim' diyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi adına güzel bir gelişme. Verdiğimiz kararlarla en az 150 bin dosyanın mahkemeye gitmesini önledik" diye konuştu.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'a pandemi sürecini değerlendiren Malkoç, başvuruların katlanarak arttığını, ancak çözüm refleksinin de aynı oranda hatta daha fazla olduğunu dile getirdi. Malkoç, şunları kaydetti:

10 KAT ARTTI: Pandemide başvuru sayısı 100 bini buldu. 2019 temmuzda başvuru 11 bin idi. 2019 boyunca aldığımız başvuru sayısı ise 20 bin olarak gerçekleşti. Şimdi 2020'nin yedinci ayında 100 bin başvuru aldık.

60 BİN BANKA ŞİKAYETİNİ ÇÖZDÜK

Başvuruların çoğu bankalara ilişkindi. Banka işlemleriyle alakalı 85 bin başvuru aldık. Ama bunun 60 binini hızla çözüme kavuşturup karara bağladık. Bunun için bankalarla müzakereye oturduk. Ziraat, Halk ve Vakıfbank başta olmak üzere bankacılarla görüşmelerde vatandaşın sorunlarını nasıl çözeriz, görüştük. Sosyal bir dayanışma sergiledik hep beraber.

150 BİN DOSYA MAHKEMEYE GİTMEDİ

Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Bireysel dosyaları çözüyoruz ama bizim verdiğimiz karar diğerlerine örnek oluyor. Mahkemeden farkımız bu. Uygulamada yeni alan açıyoruz. İdareye diyoruz ki, 'bu olayda tavrın şu ama öyle bakma şöyle bak, uygulamanı şöyle değiştir' diyoruz ve öyle oluyor, sorun bize gelmeden çözülüyor. Bizim en büyük katkımız idari yargının yükünü hafifletiyoruz. Bizim verdiğimiz kararlarla 2019'da en az 150 bin dosyanın mahkemeye gitmesini önledik. Az bir şey değil."
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