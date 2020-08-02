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Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay: Cumhurbaşkanlığı ofisleri, 16 Bakanlık, 10 Başkanlık ve 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine uzaktan eğitimi ücretsiz olarak sunacağız
 02 Ağustos 2020 09:24
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Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kamu personelinin eğitim eksikliğini gidermek için başlatılan dijital çalışmaları gazetemize anlattı. Kamu çalışanlarına yönelik bir anket çalışması düzenlediklerini söyleyen Atay "Kamu personeli için ciddi bir eğitim ihtiyacının olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Uzaktan Eğitim Kapısı platformu çalışmalarını başlattık. Zaman ve maliyet kriterlerini göz önünde bulundurarak, bu ihtiyacın dijital platform aracılığıyla karşılanmasının en etkili metot olacağı öngördük" dedi. Uzaktan Eğitim Kapısı'nın Cumhurbaşkanlığı ofisleri, 16 Bakanlık, 10 Başkanlık ve 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine ücretsiz sunulmasıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımına destek verildiğini aktaran Atay, şunları kaydetti:

CANLI SINIFLAR

"Biz 'Eğitim Her Yerde' sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, kamu ve insan kaynağının aktif kullanımı, personelin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması için 'Dijital Türkiye' çalışmaları kapsamında, yerli ve milli olan 'Uzaktan Eğitim Kapısı' platformunu hizmete sunduk. Uzaktan Eğitim Kapısı ile yurt içi ve yurt dışında çalışan pek çok personele ortak fiziki mekandan bağımsız eğitim imkanı sunuyoruz. Uzaktan eğitim ile canlı sınıf ortamı sağlanabiliyor. Canlı sınıfların yaygın kullanılmaya başlanması ile zaman ve maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlanabilecek. Canlı sınıf etkinliklerindeki eğitimler kayıt edilebilir, sonrasında da tekrardan izlenebilir."

MALİYETLER DÜŞECEK

"Sistemle, kamu çalışanlarının eğitimlere erişilebilirliğinin artması, maliyetten tasarruf ve eğitimlerin denetlenebilmesi imkanını sağlıyoruz. Uzaktan Eğitim Kapısı'na hizmete alındığı günden itibaren 70 kurum tanımlanmış, 26 kurum da platformu aktif olarak kullanmaya başladı. Yine bugüne kadar 97 eğitim gerçekleştirildi."

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye
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