1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuaförlüğü bıraktı, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu

Bilecik'te 15 yıl kadın kuaförü olarak çalıştıktan sonra ailesiyle Pazaryeri ilçesine yerleşen iki çocuk annesi Kezban Güvercin, bir yılda sayılarını üçe katladığı ve "kızçelerim" dediği keçileriyle kurduğu çiftlikte, süt ve peynir satışı yaparak aile ekonomisine destek oluyor
 02 Ağustos 2020 11:50
Yazdır
Kuaförlüğü bıraktı, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu

Bilecik'te yaklaşık 15 yıl kadın kuaförlüğü yapan 44 yaşındaki Kezban Güvercin, ailesiyle kent yaşamını bırakarak kurduğu çiftlikte keçileriyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Güvercin, geçen yıl mart ayında kuaförlük mesleğini bırakarak Pazaryeri ilçesine yerleşmeye ve burada hayallerini süsleyen çiftlikte keçi beslemeye karar verdi.

Güvercin, gıda sektöründe çalışan eşi ve yakın akrabalarının "yapamazsın" demesine rağmen biri üniversite mezunu, iki çocuğunun desteğiyle Adana'ya giderek 12 keçi ile bir teke satın aldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ağılı da bulunan 750 metrekare alanda kiraladığı çiftlikte ailesiyle yaşamaya başlayan Güvercin, her sabah "kızçelerim" dediği keçileriyle güne başlayıp, onlardan elde ettiği süt, keçi peyniri ve diğer ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Halep cinsi "kızçeleri"yle her gün çocukları gibi ilgilenen Güvercin, yeni bir arsa satın alarak gelirini arttırmak istiyor.

Kezban Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en önemli kararını geçen yıl aldığını söyledi.

Birikimini, hayallerini süsleyen hayvanlara yatırdığını ifade eden Güvercin, "15 yıl kadın kuaförü olarak çalıştım, hayvancılığı çok istiyordum, araştırıyordum. Oğlumun burada liseye gelmesiyle birlikte Pazaryeri'ne yerleştim. Bana hiç kimse destek olmadı. Aile bireylerim 'Kesinlikle karşıyız. Hiç bilmiyorsun, yapamazsın' dediler. 'Öğrenirim.' dedim. Bu köy evini kiralayınca ciddi olduğumu anladılar. Adana'ya gittim, keçilerimi alıp geri döndüm, böylece bu işe başladım." dedi.

Adana'dan 12 anaç keçi, bir de teke getirdiğini anlatan Güvercin, "Bir yıl içinde toplam sayımız 40'a yaklaştı. Kuaförlük benim kişiliğimle alakalı bir meslek değildi, çok uğraştım. Çalışma arkadaşlarım da müşteriler de benden memnundu, ben o işten memnun değildim. Ben burada daha özgürüm." diye konuştu.

- "Hayvanların kaprisleri yok"

Güvercin, kendi çabalarıyla hayvanlarına bakım sistemi kurduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hayvanların kaprisleri yok, beğenmemezlik gibi bir tarafları yok. Onları taradığımda, sevdiğimde hemen bana yanıt veriyorlar, kuaför dükkanında müşterilerden her zaman yanıt alamıyorsunuz. Şimdi burada zihnimi dinlendiriyorum. Onlarla çok güzel zaman geçiriyorum. Ekonomik olarak da gelirim iyi. Buradayken tüm dünyayı unutuyorum. Parfüm kokusundan gübre kokusuna geldim ama buraya gelince 'Oh, işte parfüm bu' diyorum. Afrodit'ten tutun, Venüs, Ra, Elif, Latte, İncir ve Mucize gibi hepsinin de ismi var."

Tüm kadınların, istediği işi cesaretle yapması gerektiğini anlatan Güvercin, "Sadece cesur olup inanmak gerekiyor, bir de yeni başlanacak olan işle alakalı araştırma yapmak gerekiyor. İlk önce insanın kendisinin inanması gerekir, en kıymetlisi bu. Kendisi inandıktan sonra yol açık, korkmak yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kurbanlık satışından kazandığı paralar orman yangınında kül oldu
02 Ağustos 2020 12:57		 Kurban eti için yakılan ateş 2 katlı evi küle çevirdi
02 Ağustos 2020 12:28
Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu
02 Ağustos 2020 11:55		 Doğu Karadeniz için yağış uyarısı
02 Ağustos 2020 11:23
Vali açıkladı: Evde karantina kararlarına uyulmuyor
02 Ağustos 2020 11:20		 40 saat sonra bulunan kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti
02 Ağustos 2020 10:37
Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan yangın söndürülmeye çalışılıyor
02 Ağustos 2020 10:16		 NASA duyurdu, Salda Gölü'ne ziyaretçi akını başladı
02 Ağustos 2020 10:02
Kanalizasyon hafriyatında domates yetişiyor
02 Ağustos 2020 09:57		 Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
02 Ağustos 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - İçtiği hap nefes borusuna kaçan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti13:18 - Vücuttaki kimyasal stresi ölçen kiti geliştiren Türk bilim insanı dünya listesinde13:06 - Psikoloji eğitimi konusunda rapor hazırlanacak13:02 - İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu12:57 - Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!12:57 - Kurbanlık satışından kazandığı paralar orman yangınında kül oldu
12:45 - İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin12:36 - Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı12:30 - Prof. Dr. Öner denizde hayatını kaybetti12:28 - Kurban eti için yakılan ateş 2 katlı evi küle çevirdi12:25 - Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor12:17 - Dünyada çok az tesiste üretiliyor: İlk yerli 'ingot' ile milli üretim başlıyor
12:09 - Virüsü yenen emekli öğretmen: Ölümle burun buruna geldim11:55 - Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu11:50 - Kuaförlüğü bıraktı, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu11:46 - Şehidin duvardaki sazı yürek sızlatıyor11:36 - Yavuz öğretmen 1000'den fazla su kuyusu açtırdı
11:33 - Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
Altın rekora doymuyor
Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin
Araştırma görevlisi, Sağlık Bakanlığındaki önceki kadrosuna nasıl atanır?
FETÖ şüphelisi eski yüzbaşının 'itirafçı' kurnazlığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurban eti 1
acemi kasaplar 1
Hindistan'da inek olmak 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
Telegram 2
kurban bayramı 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam