Fahrettin Koca uyardı... Menekşe Plajı'nda şok eden manzara

VEFAT EDEN MEMURLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI İÇİN HAK SAHİPLİĞİ TABLOSU Görevde iken veya emekli iken vefat eden devlet memurunun eş ve çocuklarına hak sahipliği aylığı bağlanır. Bu tablomuzda hak sahibi olan eş ve çocukların aylık bağlanma oranlarını göstermekteyiz