Fahrettin Koca uyardı... Menekşe Plajı'nda şok eden manzara
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda aldı. Tıklım tıklım dolu olan sahil drone ile havadan da görüntülendi.
|02 Ağustos 2020 14:38
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde Küçükçekmece'deki Menekşe Plajına akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyenlerin Menekşe Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Bazı grupların da sosyal mesafe kuralına uymadan denizde oyun oynadıkları görüldü.
Sahildeki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Öte yandan Florya'daki Güneş Plajı'nın girişinde de kuyruk oluştu.
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