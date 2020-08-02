1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransız gazetesi: Erdoğan, Sevr'den intikamını alıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamını aldığını yazdı.
 02 Ağustos 2020 20:59
Yazdır
Fransız gazetesi: Erdoğan, Sevr'den intikamını alıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamını aldığını yazdı.

Le Monde gazetesinin "Yüzyıl sonra Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamı" başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşmayı imzalayacakları görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları belirtildi.

Haberde, bunun için Dolmabahçe Sarayı'nın mükemmel bir yer olduğu, burada Erdoğan ve Serrac'ın Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında anlaşmayla ilgili dört kez görüştüğü ifade edildi.

Trablus hükümetinin, Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik" bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde, Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından "Bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Antlaşması'nı bozduk" açıklamasını yaptığı anımsatılarak, Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı.

Haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD'nin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek verdiği vurgulandı.

15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'nin Suriye ile sınırında terör örgütü PKK'ya karşı yoğun mücadele ettiği belirtilen haberde, "Erdoğan ve onun başarısız darbe girişiminden sonraki aşırı sağcı ortaklarının gözünde, mesele yeni Sevr Antlaşması tuzağından kaçınmaktır." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açıldığı tarihin tesadüf olmadığı, 24 Temmuz'un Lozan Antlaşması'nın 97'inci yıl dönümü olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Türkiye ciddi bir aktör
02 Ağustos 2020 21:52		 Yeni vaka sayısı yeniden 1000 sınırında
02 Ağustos 2020 19:35
MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
02 Ağustos 2020 18:16		 Bakan Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi
02 Ağustos 2020 17:12
Muharrem İnce parti kuracak mı? İlk açıklama geldi
02 Ağustos 2020 17:07		 CB. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak
02 Ağustos 2020 16:55
Hollanda'dan flaş 'Türkiye' kararı
02 Ağustos 2020 16:34		 Meclis'teki fezleke sayısı 1086 oldu
02 Ağustos 2020 16:21
Bakan Selçuk'tan fedakar öğretmenlere teşekkür telefonu
02 Ağustos 2020 15:32		 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti
02 Ağustos 2020 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:52 - Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Türkiye ciddi bir aktör21:50 - Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı21:12 - Silivri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı21:03 - ABD'li ilaç devi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı20:59 - Fransız gazetesi: Erdoğan, Sevr'den intikamını alıyor20:57 - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu
20:54 - Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem20:34 - Süper Loto'da 25 milyonluk dev çekiliş başladı!20:25 - Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu20:17 - MSB: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi20:17 - Erzurum - Artvin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı19:35 - Yeni vaka sayısı yeniden 1000 sınırında
19:10 - Meteoroloji'den 11 ilimiz için sağanak uyarısı19:09 - Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü18:33 - İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp18:30 - Ejder meyvesi ekti, dönümünden 40 bin TL kazanıyor18:28 - Kurbanlık fiyatları'nda yüzde 30'a yakın düşüş yaşandı
18:24 - Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan psikolojide açıköğretim eğitimini çalışın talimatı
İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin
Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
Yeni vaka sayısı yeniden 1000 sınırında
Altın rekora doymuyor
Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ufuk Bayraktar 1
muharrem ince 1
dila hanım 1
selfie 1
Eşine kafa atan adam 1
kurban bayramı 1
ırak 1
Telegram 3
sosyal mesafe 1
ingiltere 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam