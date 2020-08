Hadsiz Biden Türkiye'de kimleri destekliyor?

ABD'nin Türkiye'ye yönelik darbeci hevesi yine nüksetti. 1960 darbesinden 15 Temmuz FETÖ'cü kalkışmaya her anti-demokratik girişimin arkasında olan ABD'deki derin ağızlardan yeni tezgah ifşası geldi. Kasımda yapılacak başkanlık seçimi için Donald Trump'a karşı yarışan Demokrat aday, Barack Obama'nın eski Başkan Yardımcısı Joe Biden haddini aşarak Türkiye'de iktidar değişikliği için çalışacağını ilan etti. Başkan adayı Biden'a Türkiye'den tepki yağıyor. Dünyanın her yanında darbe ve cuntaları bir enstrüman olarak kullanan Washington, Türkiye'de seçimle iş başına gelmiş iktidarlara karşı tezgahlarıyla biliniyor.

New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.



MENDERES DE HEDEFTEYDİ

27 Mayıs 1960 askeri darbesine giden süreçte Amerikan medyasında yer alan Türkiye profili, 'Adnan Menderes hükümetinin otoriterleştiği iddiası' üzerine kurulurken, darbenin ayak sesini duymadığını iddia eden ABD yönetimi ise demokrasiden yana tavır almak yerine darbeci yönetimi ilk günden tanıdı. 12 Mart 1971'de ise Türk ordusuna mensup dört kuvvet komutanı, dönemin başbakanı Süleyman Demirel ve hükümetine muhtıra verdi. Demirel hükümeti iktidardan düşerken yerine gelen Nihat Erim hükümeti, ABD ile gerginleşmiş olan ilişkileri yumuşatma yönünde politika izledi. Erim, Temmuz 1971'de ABD'nin isteğiyle haşhaş ekimini yasakladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan duygusal Adnan Menderes paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından merhum Başbakan Adnan Menderes'i Necip Fazıl Kısakürek'in "O Zeybek" şiirini paylaşarak andı. Altun, Adnan Menderes'in görüntülerinin de yer aldığı videoda, 'Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular Çukurda üstüne taş doldurdular Ya bir de kalkarsa diye kurdular Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana Allah deyip şöyle bir doğrulsana! Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle...' ifadelerini kullandı.



'BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARDI'

12 Eylül darbesi, Türkiye tarihinde ordunun yönetime üçüncü açık müdahalesi olarak tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Darbenin başındaki Kenan Evren yıllar sonra, "Darbe yapacağımızı ABD'ye bildirdik" itirafında bulunmuştu. Ortaya çıkan gizli yazışmalar ABD'nin sürecin her aşamasından haberdar olduğunu ortaya koyarken, 1970'li yıllarda CIA'nın Türkiye şefi olan Paul Henze ise 12 Eylül darbesinin gerçekleştiğini dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'a şöyle duyurmuştu: "Bizim çocuklar başardı (Our boys have done it)." Vesayet odaklarıyla ABD ittifakına bir diğer örnek ise 28 Şubat süreci oldu. 'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat postmodern darbesinde sivil siyaset değil ordu da yeniden dizayn edildi. Dindar subaylar namaz kıldığı ya da içki içmediği için TSK'dan ihraç edilirken FETÖ'cülerin orduda yükselmesi sağlandı. 28 Şubat da başından sonuna dek ABD'nin destek verdiği bir darbe olarak tarihe geçti.

15 TEMMUZ'U UNUTMADIK

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tarihteki en büyük kumpası ise 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi oldu. 15 Temmuz, FETÖ'yü tasfiyeye hazırlanan Türkiye'ye karşı ABD'nin dış müdahalesiydi. Washington'un tutumunu, dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "Mekanizma harekete geçti, Erdoğan artık gidici" ifadeleriyle itiraf etmişti. FETÖ'cülere yakıt ikmali yapan uçakların İncirlik'ten kalkması, NATO'daki kaçak subaylar, FETÖ'cülerin telefon trafiği, Erdoğan'ın bindiği uçağa ilişkin koordinatların CIA destekli Stratfor sitesinde anlık yayınlanması, darbe girişimi sırasında pek çok Amerikalı emekli asker ve uzmanın televizyonlara çıkıp "Bu darbeyi yapanlar iyi adamlar" şeklinde konuşması ve daha pek çok veri, 15 Temmuz'un doğrudan Amerikan tertibi olduğunu ortaya koydu.

İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'damilletin destansı zaferinin 4'üncü yılına özel bir video klip yayınladı. 'Demokrasi ve vatan için tek yürek meydanlara çıkarak darbecilere karşı koyan milyonların canları pahasına yazdığı destan, #MilletinZaferi dördüncü yılında... ' notuyla paylaşılan video kısa sürede izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

İşte skandal sözler

15 Temmuz 2016'da ABD ve İsrail'in FETÖ eliyle kalkıştığı işgal hamlesi sırasında 'ABD Başkan Yardımcısı' sıfatı taşıyan Joe Biden, darbe girişiminden tam 1,5 ay sonra 'özür' için geldiği Ankara'da Erdoğan'a, "Darbe girişimine gerektiği gibi tepki veremediğimiz için şahsen Türkiye'ye geldim. Özür dilerim, keşke daha önce gelebilseydim" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekmişti. 4 yıl sonra bu kez başkan adayı olarak sahneye çıkan Biden, seçimi kazanması halinde Erdoğan'a bedel ödeteceğini, Türkiye'de muhalefete Erdoğan'ı yenmeleri için her türlü desteği vereceğini, muhalif unsurlardan daha fazla verim almak için 'onları güçlendireceğini' söylüyor. Ocak ayında ABD'de bir grup gazeteciye verdiği röportaj yeniden gündeme oturan Biden, şu skandal ifadeleri kullanıyor:

AÇIKÇA GÖSTERELİM ERDOĞAN BEDEL ÖDEMELİ

"Bence hemen Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için.. Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamız olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, (Erdoğan) bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli. Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla daha doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve güçlendirmeliyiz görüşündeyim. Darbe ile değil... Darbe ile değil ama seçim süreciyle..."

BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ, ÇOK, ÇOK ENDİŞELİYİM

"Partisi (AK Parti) İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz. Yapacağım en son şey ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey... Ve onlarla, Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı. Yani şunu göstermemiz lazım; çünkü günün sonunda Türkiye, Rusya'ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok, çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizi son derece uğraştıracak. Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey... Ama cevabım, evet endişeliyim."

Cahilce yapılmış açıklama

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez. Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmeyi söylüyor. Bundan şunu anlıyoruz. Geçmişte darbeyle yapamadık şimdi böyle yapacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Ankara'ya gelerek özür dilemişti."

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: "Biden'lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır, sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz'da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL: "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Joe Biden'ın sözlerine muhalefetten nasıl bir tepki geleceği merak konusu olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikle ABD'li Biden'ı değil de Erdoğan'ı hedef alması dikkat çekti. Biden'ın skandal sözleri 'geçmişte kullandığını' ifade ederek onu temize çıkarmaya çalışan CHP Lideri, "7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? 7 ay önce Fahrettin neredeydi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye tepkisi ise sadece şu cümleyle oldu: "Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz." Kılıçdaroğlu'nun tavrı bu yöndeyken CHP içerisinde yeni bir hareket başlatan Muharrem İnce ise Biden'a sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" diye yazdı.

MHP lideri Devlet Behçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkan adayı Biden'a tepki gösterdi. Biden'ın Türkiye'deki bağlantılarının açığa çıkarılması gerektiğine işaret eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır. Demokrasiye inanan hiç kimse böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız bırakmayacaktır. Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir. Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden'in kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat halinde olduğu gün yüzüne çıkarılmalıdır. Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların Evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak süratte tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefetin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları tehdidin büyüklüğü karşısında yetersizdir."

REZİL RÜSVA OLURSUNUZ

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dır. Hükümet seçilmiştir, görevinin başındadır. Bunları devirmeyi dile getirmek aleni suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır. MHP Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir. ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir. Türkiye'yi uzaktan kumanda edip güdümlü ve yönetilebilir bir ülke olarak görenlerin alayı Cumhur İttifakı'nın muazzam iradesiyle şaşkına dönecekler, kesif bir yenilgi alacaklardır. Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır."