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Cizre Belediyesi, sözlü sınava bir gün kala, personel alım ilanını iptal etti

Cizre Belediyesi zabıta memuru alım ilanını, il dışından gelip başvuru yapan 100'e yakın adaya rağmen, sözlü sınava bir gün kala ilanı iptal ettiğini duyurdu.
 15 Eylül 2020 13:19
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Cizre Belediyesi, sözlü sınava bir gün kala, personel alım ilanını iptal etti

Cizre Belediye Başkanlığı 15 Ağustos'ta yayımladığı ilanla, 20 zabıta memuru alacağını duyurdu. Tıklayınız.

Başvuran adayların sözlü sınavlarının bugün (15 Eylül) yapılması gerekiyordu.

Ancak, Belediye yönetimi çok ilginç bir gerekçeyle sınavı iptal etti. Belediyeden adaylara gönderilen mesajda, ilanın Başvuru Özel Şartlar Bölümünde yer alan "Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak." şartının, KPSS tarihi itibariyle mi yoksa sözlü/uygulamalı sınavın yapılacağı tarih itibariyle mi yapılacağı konusunda oluşan tereddütten dolayı sınav ilanı iptal edilmiştir.

Oysaki böyle bir tereddüt var ise hukuki olarak durum açıklığa kavuşturulur ve daha sonra durum netleşince sözlü sınava girecek liste yeniden belirlenerek sözlü sınavlar yapılabilirdi.

Belediye yönetimi adaylara gönderdiği mesajda, "Sınav nedeniyle Cizre'mize gelen adayların belediyemizin misafiri olduğu, başvurmaları durumunda yapıldığı belgelenen masraflarının karşılanacağını belirtir" diyerek büyük bir incelik göstermiştir. Ancak sınav iptali şeklindeki uygulama yanlıştır. İşe girme derdinde olan adayların, çok küçük bir hukuki sorundan dolayı, beklentilerinin boşa çıkarılmaması gerekiyordu.

İşte Cizre Belediyesinin adaylara gönderdiği mesaj:

Kıymetli Arkadaşlar;
Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan ilan gereği, 15.09.2020-16.09.2020 günü yapılması planlanan sözlü ve uygulamalı sınav ile ilgili olarak, Sınav Komisyonuna adaylar üzerinden gelen duyumlar ihbar olarak kabul edilmiş olup, bu kapsamda Başvuru Özel Şartlar Bölümünde yer alan "Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak." şartı konusunda oluşan; ilandaki sınav ifadesinin, KPSS mi yapılacak sözlü/uygulamalı sınav mı olduğu, konusundaki tereddütlerin sınavın sağlıklı yapılmasına engel olabileceği, bu nedenle Komisyon tarafından, idarece yapılacak değerlendirmeler ve gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yapılacak yazışmalar sonuçlanıncaya kadar, sözlü/uygulamalı sınavın ertelenmesi ve/veya yapılmaması zaruretinin olduğu değerlendirilmiştir.
Gelişmelerden adaylara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Sınav nedeniyle Cizre'mize gelen adayların belediyemizin misafiri olduğu, başvurmaları durumunda yapıldığı belgelenen masraflarının karşılanacağını belirtir;
Bu nedenle sınavın yapılamayacağı hususunu tüm adaylara duyurur, bu aksaklıktan dolayı tüm adaylardan özür dileriz."

Memurlar.Net - Özel

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