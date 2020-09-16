MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere (EÖHS olmak şartıyla) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı verdi.
|16 Eylül 2020 00:03
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Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere (EÖHS olmak şartıyla) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı verdi.
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