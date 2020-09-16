MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı

MEB'DEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN PERSONELLE İLGİLİ HAZIRLIK ÖDENEĞİ GÖRÜŞ YAZISI Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yöneticilere (EÖHS olmak şartıyla) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı verdi.