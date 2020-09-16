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16 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

16 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
 16 Eylül 2020 00:05
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16 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katılacak.

(Aksaray/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kayseri-Niğde yolu çalışmalarını inceleyecek, Tepeköy-Çiftlik yolu şantiyesi ile Ankara-Niğde Otoyolu Niğde Alın gişelerine ziyaret edecek.

(Niğde/11.30-16.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, 2019 yılı sektör bilançolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, World Knowledge Forumun internet seminerine katılacak

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına devam edilecek.

(Konya/09.30)

3- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "5. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" başlayacak.

(Nevşehir/10.00)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan ekibi Neftçi ile yapacakları maç öncesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını da statta yapacak.

(Bakü/17.00/17.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi 5 maçla tamamlanacak.

3- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu, 3 karşılaşmayla başlayacak.

4- Kulüpler Birliği Vakfı yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.

(İstanbul/14.00)

5- Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın "Medya Günü" etkinliği başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay ve Bryant Dunston'un katılımıyla çevrim içi düzenlenecek.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Solhanspor-İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçlarıyla başlayacak.

(Bingöl/Bursa/15.00/Afyonkarahisar/16.00/Ankara/18.00)

***

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