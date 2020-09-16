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İki ünlü profesörün 'maske' kavgası

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartıştı.
 16 Eylül 2020 08:46
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İki ünlü profesörün 'maske' kavgası

Prof. Mehmet Çilingiroğlu, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın maske konusunda yaptığı eski bir televizyon konuşmasını Twitter'dan paylaştı. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası Ceyhan, Çilingiroğlu'na "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece." yanıtını verdi.

'BU NE BİÇİM ENFEKSİYON KONTROLÜDÜR?'

Çilingiroğlu, Ceylan'ın daha önceden katıldığı bir televizyon programından bir kesiti alıntıladı ve Twitter'dan "Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz? Şimdi takın diyorsunuz? Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım? Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öylemi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür? Hocam?" paylaşımını yaptı.

'HACETTEPE'DEN ARADA SENİN GİBİLER DE ÇIKIYOR İŞTE'

Ceyhan'ın söz konusu yayında kullandığı "sağlıklı kişilerin maske takması önemsizdir" sözlerine atıfta bulunan Çilingiroğlu'na Ceyhan yanıt şu yanıtları verdi:

1. Solunum yoluyla bulaşan her hastalıkta topluma maske taktırılmaz. Bulalışıcı hastalıkların kontrolu dersime girmemişsin herhalde

2- Maske virusu taşıyan takarsa daha çok koruyucudur (yüzde 90x30)

3- Sağlık çalışanlarının maske bulamadığı bir dönemde topluma bu veriyle maske tak demek ancak senin gibi cahillerin işi olabilir

Basının ilgisini çekmek için birilerine sataşmak, soytarılık yapmak, dört üniversiteden profesörlüğüm var gibi yalanlara başvurmaya gerek yok.

Hacettepe'den iyi hekimler çıkar ama arada senin gibiler de çıkıyor işte. Üzgünüm.

'SENİ ADAM YERİNE KOYUP CEVAP YAZMAZDIM AMA...'

Ceyhan ayrıca Çilingiroğlu için "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan uyanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku," ifadelerini kullandı.

Çilingiroğlu'nun bu ifadelere yanıtı ise şöyle oldu:

"Bilim insanıyız. Yayınlarımız araştırmalarımız ortada. Sizlerden direk eğitim almadım yani üzerimde emeğiniz yok. Maske işine gelince keşke benden önce takın deseydiniz. Ama yanıldınız diğerleri gibi. O nedenle dediklerinizin benim için hiç bir önemi yok."

AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Çilingiroğlu, dün akşam Halk TV'de katıldığı yayında ise maske ve aşı konusunda açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu, maske konusunda "Şimdi düğün yapacak, Ayasofya açacak zaman değil. Daha ileri bir zamanda açalım. Toplam vakası 20 bin iken maske takın demediler. 20 Nisan'a kadar maske takın demediler. Yunanistan'da maske takmadığı için insanlara ceza kesildi. Bizde de bu yapılmalıydı. TSE'nin maskeyi gözden geçirip üretim yapması gerekiyor. Bazı maskeler çok ince," diye konuştu.

Aşı için tarih veren Çilingiroğlu şunları söyledi:

"Aşı geliyor. Ben Ekim'in sonunda aşımı olup videosunu da çekeceğim. ABD'den, Almanya'dan, İngiltere'den gelecek. Rus aşısını sormayın bana. Türkiye'nin ön sipariş vermesi lazım. Aşı öncelikli olanlara yapılacak."

Çilingiroğlu, CnnTürk'te Ahmet Hakan'la yaptığı programlarla da gündeme gelmişti.

ABD'den yapılan bağlantıyla yayına katıldığında Tabii Amerika o konuda çok af edersiniz s.çtı" ifadelerini kullanan Çilingiroğlu'na Ahmet Hakan, "Ama hocam oraya girmeyelim. Uyarmak zorundayız. O kelimeleri kullanmayalım," uyarısını yapmıştı.

Çilingiroğlu, stüdyo konuğu olarak katıldığı Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında ise canlı yayında türkü söyleyip zeybek oynamıştı.
Memurlar.Net
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