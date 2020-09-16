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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 16 Eylül 2020 09:46
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,4930 7,4940
Avro 8,8780 8,8790
Sterlin 9,6370 9,6830
ANKARA
ABD Doları 7,4630 7,5430
Avro 8,8400 8,9200
Sterlin 9,5750 9,7850
Anadolu Ajansı
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