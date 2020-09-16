Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!

Yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında, "Şeyma ile evlendiğin için pişman mısın?" sorusuna "Hiç değilim. Öyle bir konu yok" şeklinde cevap verdi.

Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman olup olmadığı sorulan Ilıcalı, "Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj" yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

TV8 SATILACAK MI?

Doğru bir yatırım görürsek tamamını satalım gidelim değil ama eğer benim hayallerimin devamı olacaksa olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım şu anda. Masraflı bir kanal değiliz. Televizyon sahibi olmayı yeni öğrendik. Yapımcılığı geliştirdik çok iyi bir noktaya geldik. Benim hayallerim başarılı bir televizyon sahibi olmaktı daha farklı hayallerim de var.

"TV8 CİDDİ PARA KAZANIYOR"

TV8 ciddi para kazanıyor. Belki ilk sene arşiv yapmak için yatırımsal zararımız oldu.

Hayatımdaki keşke dediğim tek nokta annem ve babamı kaybettiğim kazadır. Normalde arabayı ben kullanıyordum. O gün babam kendi arabasıyla gitti ben kendi arabamla. O gün benim arabam olmasa arabayı ben kullanacaktım.

Hata yapan bir insanım. Kırdığım insanlar da oluyor. Mümkün olduğu kadar gönüllerini almaya çalışıyorum.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMASI

Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj.

Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı. Onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var.

Eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyorum. Yoklukta test edilmiş arkadaşlar onlar. Senin zor zamanında yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Hiç param yoktu. Evim de yok. Sorunun olmuyor o zaman. Esad vardı o zaman yanımda. Esad'larda kalırdım. Beni aileden biri gibi görürlerdi. 1 sene kuzenimde kaldım sonra.

"BEYAZ İLE İBRAHİM BÜYÜKAK PROGRAM YAPACAK"

Beyaz ile İbrahim Büyükak dijital platformda çok güzel bir şey yapacaklar. Beyazıt Öztürk, anlatmayı seviyor, dinlemeyi seviyor. Ben Beyaz'ı çok seviyorum.

"ÇOK DÜŞMANIM OLDU"

Benim çok düşmanım oldu da sabun gibi kaçtım ellerinden. Abi dediğim ünlüler bir anda düşman oldular. Benim hakkımda atıp tutmaya başladılar. Bir baktım sonra medya grubu falan düşman olmaya başladı. Kimseye bağlı olmadan yürüdüğüm için çok avantajını gördüm. Düşmanlar zarar veremedi.

"HABER BÜLTENİ İZLEMİYORUM"

Kaynak arttı. İnsanların ilgisini çeken kaynak sayısı arttı. Sosyal medya, dijital medya insanların çok vaktini alıyor. Gazeteler de geride kaldı. Ana haber bülteni izlemiyorum. Twitter'da trend topic'lere bakıyorum.

"SERDAR ORTAÇ'IN YÜZÜNE TELEFON KAPATMADIM"

Ben Serdar'ın yüzüne telefon kapatmadım. O ses Türkiye için konuşacağız, Serdar şöyle bir şey dedi bana, "6 tane kız arkadaşım var beraber bir mekandayız gel bu işi de konuşuruz" dedi. Ben de onu reddettim. O da şöyle, Serdar da o anda akşam aradığımda ortamı oydu, beni oraya çağırdı. Orada da benim bir darılmışlığım gücenmişliğim yok. Ama konsantrasyonunu beğenmedim o bir gerçek. Serdar ile de çok sevişiriz yani görüştüğümüz yerde sarmaş dolaşız. Suratına telefon kapatma gibi bir durum yok yani.