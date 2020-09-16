1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!

Haber Global'de yayınlanmaya başlayan Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Ilıcalı, özel hayatı da dahil olmak üzere pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
 16 Eylül 2020 09:51
Yazdır
Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!

Yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında, "Şeyma ile evlendiğin için pişman mısın?" sorusuna "Hiç değilim. Öyle bir konu yok" şeklinde cevap verdi.

Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman olup olmadığı sorulan Ilıcalı, "Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj" yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

TV8 SATILACAK MI?

Doğru bir yatırım görürsek tamamını satalım gidelim değil ama eğer benim hayallerimin devamı olacaksa olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım şu anda. Masraflı bir kanal değiliz. Televizyon sahibi olmayı yeni öğrendik. Yapımcılığı geliştirdik çok iyi bir noktaya geldik. Benim hayallerim başarılı bir televizyon sahibi olmaktı daha farklı hayallerim de var.

"TV8 CİDDİ PARA KAZANIYOR"

TV8 ciddi para kazanıyor. Belki ilk sene arşiv yapmak için yatırımsal zararımız oldu.

Hayatımdaki keşke dediğim tek nokta annem ve babamı kaybettiğim kazadır. Normalde arabayı ben kullanıyordum. O gün babam kendi arabasıyla gitti ben kendi arabamla. O gün benim arabam olmasa arabayı ben kullanacaktım.

Hata yapan bir insanım. Kırdığım insanlar da oluyor. Mümkün olduğu kadar gönüllerini almaya çalışıyorum.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMASI

Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj.

Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı. Onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var.

Eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyorum. Yoklukta test edilmiş arkadaşlar onlar. Senin zor zamanında yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Hiç param yoktu. Evim de yok. Sorunun olmuyor o zaman. Esad vardı o zaman yanımda. Esad'larda kalırdım. Beni aileden biri gibi görürlerdi. 1 sene kuzenimde kaldım sonra.

"BEYAZ İLE İBRAHİM BÜYÜKAK PROGRAM YAPACAK"

Beyaz ile İbrahim Büyükak dijital platformda çok güzel bir şey yapacaklar. Beyazıt Öztürk, anlatmayı seviyor, dinlemeyi seviyor. Ben Beyaz'ı çok seviyorum.

"ÇOK DÜŞMANIM OLDU"

Benim çok düşmanım oldu da sabun gibi kaçtım ellerinden. Abi dediğim ünlüler bir anda düşman oldular. Benim hakkımda atıp tutmaya başladılar. Bir baktım sonra medya grubu falan düşman olmaya başladı. Kimseye bağlı olmadan yürüdüğüm için çok avantajını gördüm. Düşmanlar zarar veremedi.

"HABER BÜLTENİ İZLEMİYORUM"

Kaynak arttı. İnsanların ilgisini çeken kaynak sayısı arttı. Sosyal medya, dijital medya insanların çok vaktini alıyor. Gazeteler de geride kaldı. Ana haber bülteni izlemiyorum. Twitter'da trend topic'lere bakıyorum.

"SERDAR ORTAÇ'IN YÜZÜNE TELEFON KAPATMADIM"

Ben Serdar'ın yüzüne telefon kapatmadım. O ses Türkiye için konuşacağız, Serdar şöyle bir şey dedi bana, "6 tane kız arkadaşım var beraber bir mekandayız gel bu işi de konuşuruz" dedi. Ben de onu reddettim. O da şöyle, Serdar da o anda akşam aradığımda ortamı oydu, beni oraya çağırdı. Orada da benim bir darılmışlığım gücenmişliğim yok. Ama konsantrasyonunu beğenmedim o bir gerçek. Serdar ile de çok sevişiriz yani görüştüğümüz yerde sarmaş dolaşız. Suratına telefon kapatma gibi bir durum yok yani.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medya fenomeni koronavirüse yakalandı
15 Eylül 2020 23:37		 Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: Şeref yoksunu!
15 Eylül 2020 15:23
Şöhret için yapamayacakları zalimlik yok
15 Eylül 2020 08:05		 Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
14 Eylül 2020 22:33
Eski Bakan Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
13 Eylül 2020 07:52		 Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine çarpıtma tepkisi
11 Eylül 2020 16:57
Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın
11 Eylül 2020 15:15		 Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı
08 Eylül 2020 15:09
Fatih Portakal görevini bırakma nedenini açıkladı!
07 Eylül 2020 22:11		 Netflix, RTÜK'ün kararını yerine getirdi, o diziyi çıkardı
07 Eylül 2020 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:17 - Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı10:13 - Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı10:12 - Umre ziyaretleri kademeli olarak başlatılacak10:11 - Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
10:10 - Trump, virüs aşısının dağıtıma hazır olacağını söyledi10:01 - KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!10:00 - Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti09:54 - Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak09:51 - Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!09:48 - Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı
09:46 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:30 - Eski eşi tarafından öldürülen kadın, hayattayken açtığı uzaklaştırma davasını kazandı09:27 - Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi09:20 - 17 yıllık işkence
09:19 - Nesli tükeniyor...Koparmanın cezası 73 bin 747 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
Uzmanlar uyardı: Linke tıklarsanız çarpılırsınız!
İstersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
Sağlık turizminde 12 ile özel proje
Konya'da alkollü kadının çarptığı kız hayatını kaybetti
Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Baykuş 3
mario mandzukic 1
10 aralık hareketi 1
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
vedat muriqi'nin lazio'ya transfer olması 1
reymenin corona virüse yakalandığına dair açıklama yapması 2
işçi çıkarma yasağı 1
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 2
edinson cavani 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam