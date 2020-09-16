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Savcı, tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş hakkında tahrik indirimi istedi

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydemir K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle katılamadı. Taraf avukatları ile maktulün bazı yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
 16 Eylül 2020 11:41
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Savcı, tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş hakkında tahrik indirimi istedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Uzman Çavuş Ramazan B.Ş, olay günü maktul Sosin Küçükgüven ile sanığın buluşup konuşmaya başladığını, daha sonra ise silah sesi duyduğunu söyledi.

Maktul ile sanık tarafına baktığında kadının yere düştüğünü gördüğünü belirten tanık, sanığa doğru koşarak "yapma" diye bağırdığını anlattı.

Tanık Uzman Çavuş Cavit Ş. ise Küçükgüven'in taksiyle geldiğini, nizamiyeden girdiğini ve Aydemir K. ile içeride buluştuklarını dile getirdi.

Daha sonra Aydemir K'nin taksiciyle görüşerek kadının yanına gittiğini aktaran Cavit Ş, "O sırada arkam onlara dönüktü. Ramazan uzman çavuş ile konuşurken silah sesi geldi. Biz parkın oradaki gençlerin oyuncak tabanca attıklarını düşünerek oraya baktık, silah sesi devam ediyordu. O tarafa doğru bakınca, Ramazan Bey 'yapma' diye bağırdı, ikimiz birden koştuk. Kadın yere düşmüş vurulmuştu. 112'yi aradık. Aydemir, silahı polise teslim etti." dedi.

İddia makamı, sanık ile maktulün yaptığı telefon görüşmelerinin çözümleri ve olay gecesi aralarında yaşanan tartışmalarından eylemin tahrik altında gerçekleştiğinin, sanığın atılı suçu böylece işlediğinin anlaşıldığını belirterek, müebbet hapis cezası ile tahrik indirimi talep etti.

Maktulün ablası Samiye K. de olayın askeri birlik içinde olduğunu, bu sırada diğer rütbeli askerlerin müdahale ederek kız kardeşinin öldürülmesini engelleyebileceklerini söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Samiye K, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki vekilleri ise sanığa tahrik ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatı da tahrik indirimi uygulanmasını ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı
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