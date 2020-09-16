Konya'da 30 metre çapında yeni obruk oluştu
|16 Eylül 2020 11:46
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Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır ekili tarlada yeni bir obruk oluştu.
Sık sık obruk oluşan Karapınar'da, bu defa ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağlı mevkisindeki mısır ekili tarlada çalışanlar, damla sulama hortumlarını toplarken devasa bir çukur ile karşılaştı.
Yaklaşık 10 gün önce meydana geldiği tahmin edilen obruk, yaklaşık 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında.
Tarlada çalışırken durumu fark eden Tolga Barutçu, ilk defa bir obruk gördüğünü söyledi.
- "Çok büyük ve korkutucuydu"
Obruğun 10 gün önce meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten Tolga Barutçu, şöyle konuştu:
"Sulama borularını toplarken obrukla karşılınca önce korktuk. Tarlada üç arkadaş çalışıyorduk. Bir anda obrukla karşılaştık. Ürperti ve şaşkınlık yaşadık. Hemen yakınlarımıza haber verdik. İlk defa böyle bir obruk gördüm. Çok büyük ve korkutucuydu. Bu bölgede daha önce de obruk olmuştu. Obruğu gündüz vaktinde görmemiz iyi oldu. Gece olsa insan içine düşebilirdi."
İşçiler bölgede tedirginliğe neden olan obruğa rağmen çalışmalarına devam etti.
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