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Kaza yapan kadın sürücüye vali yardımcısı ve kaymakam yardım etti
Erzincan'da devrilen otomobilin sürücüsüne, bölgeden geçen vali yardımcısı ile Kemah kaymakamı yardım etti.
|16 Eylül 2020 14:11
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Erzincan'da devrilen otomobilin sürücüsüne, bölgeden geçen vali yardımcısı ile Kemah kaymakamı yardım etti.
Erzincan'da M.S'nin kullandığı 24 AAS 559 plakalı otomobil, Piri Sami Hazretleri Türbe Camisi yakınlarında devrildi.
Çevre köylerde yapılan çalışmaları incelemek üzere aynı güzergahtan geçen Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Kemah Kaymakamı İsmail Demir, kazaya karışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerini aradı.
Ayrancı, kaza yapan kadın sürücüye su ikram ederek, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar başında bekledi.
Hafif yaralanan sürücü M.S, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılırken, Ayrancı ve Demir'e teşekkür etti.
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