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İnşaat işçileri defile yaptı, 2 günde 5 milyon izlendi!

Trabzon'da inşaat işçileri ellerine aldıkları mala, keser ve çimento mikseri ile ünlü mankenlere taş çıkartacak bir defile düzenledi. Video sosyal medyada 2 günde 5 milyon izlendi.
 16 Eylül 2020 15:45
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Eline aldığı demir parçasıyla kameramanlık yapan inşaat işçisi Tuncay Şahan, yaptığı açıklamada "Arkadaşlarla bir video çektik bizde bu kadar tutacağını tahmin etmemiştik. Ben videoya nasıl bir görsellik yaparım diye düşündüm. Aklıma kameramanlık geldi. Çok güzel yorumlar aldık. Bizi izlemeye devam etsinler. En kısa zamanda yeni videolarımız gelecek" dedi.

"KAHVE İÇERKEN AKLIMIZA GELDİ"

Çekilen videoda mankenlik yapan işçilerden Taner Aslan, videonun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir video oldu. Mutluyuz. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştik. Eğlencesine yapmıştık" şeklinde konuştu.

Seyit Aslan ise videolarının devamının geleceğini ifade ederek "İnşaatta kahve içerken aklımıza böyle bir şey geldi. Bir eğlence yapalım dedik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Devamı gelecek" diye konuştu.

"ÜNLÜ İSİMLERDEN TEKLİF ALDIK"

Çekilen videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Müjdat Uğur da, 2 günde 5 milyon izlenen video sonrası ünlü isimlerden teklifler aldıklarını kaydederek, "Daha öncede böyle videolar yapıyorduk. Bu videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmiyorduk. Çok güzel oldu. Beğeniler geldi. Demek ki iyi bir şey yapmışız ki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sıkıntılı süreçte böyle bir şey yaparak insanları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Demek ki iyi yoldayız. Video bir anda patladı. Bu kadar ses getirir diye düşünmedik. 2. gün itibariyle izlenme videoyu yüklediğim sosyal medya platformunda 5 milyon oldu. Bunun dışında oradan indirilip başka yerlerde de paylaşanlar oluyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlülerde videoyu paylaştılar. Ülkemizde tanınan bazı kişilerden teklifler bile aldık. Beraber bir çalışma yapabiliriz gibi teklifler geliyor. İnşallah bu tür videoların devamını gelecektir. Bu tür şeylerle bizde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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